Ya viene la sexta edición del Festival del Niño Indígena 2026

”La programación de este evento atenderá siete municipios, a donde se llevarán donde se llevarán diferentes eventos culturales y artísticos para beneficio de las comunidades indígenas asentadas en estos municipios, junto a otros que ha sido desplazados”, detalló Avilés Ochoa.

Juan Salvador Avilés Ochoa, titular del Instituto Sinaloense de Cultura, detalló que este evento se realiza desde el 2018, llevando expresiones culturales ha distintas comunidades indígenas, que esta ocasión comenzará el 19 de abril y concluirá hasta el día 24 de mismo mes, el cual presentará manifestaciones artísticas en siete municipios de Sinaloa, entre ellos Choix, Juan José Ríos, Ahome, Culiacán, Guasave, El Fuerte y Sinaloa,

Con la presentación de show de títeres, talleres de máscaras, canto, baile folclórico, cuenta cuentos y mucho más, dará inicio este 19 de abril, la sexta edición del Festival del Niño Indígena, evento organizado por el Colectivo Tarahumara Sinaloense, en conjunto con el Instituto Sinaloense de Cultura.

Hortencia López Gaxiola, coordinadora del Colectivo Tarahumara Sinaloense, manifestó que las actividades de esta nueva edición se centrarán en el centro norte del estado, y contentos porque hay comunidades que están esperando este festival, un evento que familias esperan con mucho ánimo.

El festival, dijo, iniciará el domingo 19 de abril en Cuitaboca, en el municipio de Sinaloa, con la presencia de Filibusteros Títeres, y Oscar Rockmero, donde además habrá también cuenta cuentos, y teatro con la presencia de Lizeth Norzagaray de Detonante Teatral.

”Este será un festival bastante variado, con títeres, música, y mucho más, realizando actividades también en primarias en la costa, para que los niños aprendan a qué es lo que pueden hacer para conservar los mares, cuidar la tortuga y más”, expresó.

La coordinadora compartió también que así como se llevan expresiones culturales y artísticas a estas comunidades, los visitantes también tendrán la oportunidad de aprender sobre la cultura de esa comunidad, sus expresiones artísticas, lenguaje, y así poder integrarse a futuros proyectos culturales que tengan que ver con su manera de ver la vida.

Avilés Ochoa resaltó que el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Sinaloa, por primera ocasión, atiende a los creadores de lenguas originarias, beneficiando a varios artistas con estímulos importantes, y visibilidad y reconocer a estos creadores.

Hortencia detalló, sin dar una cifra exacta, que con este festival son muchos los niños y niñas de primarias, así como familias que se benefician con este festival, garantizando un programa de actividades para todo tipo de público.

“Para todas las comunidades este evento representa mucho para ellos, por eso están muy contentos, porque es algo que se quedará en sus recuerdos para siempre”, dijo.

Subrayó que el objetivo principal en estas seis ediciones, ha sido la descentralización, llevar todas estas manifestaciones artísticas a todas estas comunidades indígenas, buscando con ello el intercambio cultural.