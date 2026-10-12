Yuniva Barraza presentará ‘Mar de libertad’ en la Galería Ángela Peralta

La pintura y la poesía se encontrarán en la exposición “Mar de libertad”, de la artista plástica Yuniva Barraza Laura, que será inaugurada el próximo 16 de octubre, en la Galería Ángela Peralta, como parte de una propuesta que vincula las artes visuales con la literatura.

La muestra, programada para ser inaugurada a las 18:00 horas, está integrada por 27 obras que permanecerán en exhibición hasta el 13 de noviembre.

En cada pieza, el trabajo pictórico de Barraza dialoga con los versos de los poetas sinaloenses Eunice Murúa Figueroa, originaria de Escuinapa, y Diego Álvarez, de Mazatlán, para construir una experiencia en la que la imagen y la palabra comparten un mismo espacio creativo.

A través de un lenguaje simbólico, la exposición explora la riqueza natural y la memoria histórica del archipiélago de las Islas Marías.

El mar, la fauna y el color se entrelazan para evocar historias de transformación, resistencia y libertad, con una mirada que trasciende la representación convencional del paisaje.

De acuerdo con la artista, las obras no buscan reproducir los escenarios de las islas, sino interpretar su esencia y memoria mediante la pintura.

Así, las formas y los colores construyen un universo poético que invita al espectador a descubrir nuevas lecturas del entorno natural y de las historias que habitan en él. Yuniva Barraza Laura desarrolla su propuesta artística a partir de la exploración de la pintura como un medio para expresar ideas, emociones y significados.

En “Mar de libertad”, amplía ese lenguaje al establecer un diálogo con la literatura sinaloense, integrando los versos de Murúa Figueroa y Álvarez como parte de una experiencia artística que conecta la creación visual con la palabra escrita.

La exposición abrirá sus puertas al público el viernes 16 de octubre en la Galería Ángela Peralta y podrá visitarse hasta el 13 de noviembre, con una colección que propone acercarse a las Islas Marías desde la sensibilidad artística, la memoria y la poesía.