$!10 curiosidades de John Lennon para recordarlo en el aniversario de su muerte

John Lennon, McCartney y Harrison fueron rechazados por disquera y los llamaron “mediocres”

A finales de 1961, los cuatro iniciales integrantes de The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el entonces baterista Pete Best, intentaron audicionar para una primera disquera después de que el hijo propietario de una disquería los escuchara tocar y ensayar. No obstante, esa primera disquera, Decca, decía que tenían “un sonido mediocre”.

En su lugar contrataron a Brian Poole, ya que consideraban que las bandas con guitarras estaban a punto de extinguirse. ¡Qué equivocados estaban! En 2012 esa cinta por la que fueron rechazados fue subastada en 47 mil dólares.

Fue el único que incluyó a su pareja en los discos

Tal como se menciona en el libro El mundo según John Lennon, fue el único integrante de The Beatles que mantuvo a Yoko Ono muy involucrada en sus discos. La artista cantaba y componía. Además, Lennon solía usar el plural tanto en sus letras de canciones como en su vida privada para hacer notar que él y Ono eran uno mismo espiritualmente.

Sus composiciones

Lennon como miembros fundador de The Beatles, una de las bandas de rock británico más reconocidas y exitosas de todos los tiempos. Hey Jude, Yesterday, Twist and Shout, Lucy in the sky with diamonds, Eleanor Rigby, Strawberry fields forever, son algunas de sus inmortales canciones que salieron de la mano de Lennon y Paul McCartney.

Esta pareja de compositores apenas necesitaba una o dos horas en la habitación de un hotel para componer lo que posteriormente se convertiría en éxito de masas.

Todos pensaban que Lennon, aparte de ser el mayor del grupo, era ingenioso e inteligente, lo que lo convertían en la figura idónea para ser líder.

Su primer álbum de estudio, “Please, Please me”, fue grabado en solo 10 horas en 1963. En esa época Lennon ya tomaba anfetaminas y preludin para ayudarle a sobrellevar las largas noches de actuaciones. El LSD se convertiría en su accidentado siguiente mejor amigo.