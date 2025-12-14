10 filmes para disfrutar de una Navidad de película

¡Llegó la Navidad! Y en esta época hay quienes desean pasar estos días sentados disfrutando de un buen maratón de películas, por ello, aquí te dejamos películas que no te puedes perder, las cuales puedes encontrar en Netflix, Amazon Prime, Disney, entre otras. La Navidad no solo es época de regalos y reuniones familiares, sino también es el momento perfecto para disfrutar de una buena película cómodamente en casa. Aquí se presenta una selección de mejores opciones para disfrutar durante las fiestas. Esta lista incluye desde clásicos entrañables hasta propuestas más contemporáneas, garantizando entretenimiento para todos los gustos.

El Grinch.

El Grinch (2000) El Grinch, un ser amargado y cascarrabias, desea acabar con la Navidad de una vez por todas. Desde lo alto del monte Crumpit, observa con resentimiento a la familia Quien, que está muy ocupada con sus preparativos navideños.

Mi Pobre Angelito.

Mi Pobre Angelito (1990) El joven Kevin McCallister se porta mal la noche antes de ir de viaje a París, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente y con todas las prisas, la familia va al aeropuerto y se olvida de Kevin. Entonces el niño se despierta solo en casa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin familia. Sin embargo, el entusiasmo de Kevin se desvanece cuando descubre que dos delincuentes planean robar la casa de los McCallister y él deberá protegerla.

Una Navidad muy Jonas Brothers (2025).

Una Navidad muy Jonas Brothers (2025) Tres famosos hermanos corren contrarreloj y se enfrentan a desafíos cada vez mayores durante un caótico viaje de Londres a Nueva York, desesperados por llegar a casa a tiempo para Navidad con sus seres queridos.

El Expreso Polar.

El expreso polar (2004) En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte. A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y que le enseñará que la magia puede estar siempre presente en la vida a condición de creer en ella.

El Espíritu de la Navidad.

El espíritu de la Navidad Una versión musical de la historia clásica de Charles Dickens, ‘A Christmas Carol’, de un misántropo avaro que es llevado a un viaje mágico. Cada víspera de Navidad, el fantasma del espíritu de la Navidad selecciona un alma oscura para ser reformada por una visita de tres espíritus. Pero esta temporada, ha elegido al Scrooge equivocado... Por primera vez, el clásico clásico A Christmas Carol se cuenta desde la perspectiva de los fantasmas.

Código Traje Rojo.

Código Traje Rojo (2025) Una comedia de acción navideña donde el Jefe de Seguridad del Polo Norte (Dwayne Johnson) debe formar equipo con un famoso y rudo cazarrecompensas (Chris Evans) para rescatar a Papá Noel, cuyo nombre en clave es Red One después de ser secuestrado, emprendiendo una misión global para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde.

El Regalo Prometido.

El regalo prometido (1996) Howard Langston es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de kárate de su hijo Jamie. Para que le perdone promete regalarle lo que pida por Navidad: Jamie le pide un muñeco Turboman. El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías. Howie inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado juguete.

Mi Pobre Angelito 2.

Mi probre Angelito 2 En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

La peor obra de Navidad.

La peor obra Navidad (2024) Los niños Herdman son indiscutiblemente los peores en la historia del mundo. Ellos mienten, roban, hacen trampa, abusan y aterrorizan a su pequeña comunidad. Pero esta Navidad, están organizando la obra de su iglesia, y sin saberlo podrían enseñarle a su pueblo el verdadero significado de la Navidad.

La Calle de la Navidad.