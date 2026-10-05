36 años después: Brian May, guitarrista de Queen, completa su doctorado

La relación de Brian May con Imperial College London comenzó entre 1965 y 1968, donde cursó física y luego inició sus estudios doctorales. Su investigación se enfocaba en el polvo zodiacal, partículas alrededor del Sol, pero el éxito de Queen cambió sus prioridades.

Antes de alcanzar fama mundial con Queen, May estudiaba física y había comenzado una investigación que quedó en pausa durante más de tres décadas. Su interés por la ciencia se mantuvo, llevándolo a completar el proyecto.

Brian May, guitarrista de Queen, obtuvo en 2007 su doctorado en astronomía, 36 años después de iniciar una tesis sobre el polvo zodiacal. Retomó su investigación en Imperial College London tras una exitosa carrera musical.

La institución académica Imperial College London señaló que May retomó su investigación 36 años después. Este proceso culminó con la obtención de su doctorado en astronomía en 2007, con una tesis dedicada al polvo zodiacal.

El interés del músico por la astronomía no disminuyó. Este volvió a tomar fuerza cuando participó en la elaboración del libro BANG! The Complete History of the Universe.

Durante ese periodo, May manifestó su intención de concluir la investigación pendiente. La conversación llegó a Michael Rowan-Robinson, profesor de astrofísica de Imperial College, quien contactó al músico para explorar su regreso al proyecto.

El regreso implicó un reto. Habían pasado más de tres décadas desde su trabajo inicial. May revisó los avances científicos de ese tiempo y actualizó su investigación.

La tesis doctoral de May se tituló “A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud”. Se centró en el estudio de las velocidades radiales del polvo zodiacal.

Este material se compone de pequeñas partículas que se encuentran en el entorno del Sistema Solar. Su presencia está relacionada con restos de cometas y colisiones de asteroides.

La investigación de May utilizó observaciones de sus primeros años como investigador. También incorporó el conocimiento científico disponible al retomar el proyecto.

El trabajo se convirtió en una tesis doctoral de aproximadamente 48 mil palabras. El periodo de estudio abarcó observaciones realizadas desde 1970 hasta 2007.

En 2007, Brian May regresó a Imperial College London para formalizar el proceso académico. La institución confirmó que obtuvo su doctorado ese año, 36 años después de iniciar su investigación.