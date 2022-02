5 películas nominadas a los Oscar 2022 que se pueden disfrutar desde cualquier lugar

Don’t Look Up: entre sus nominaciones están “Mejor Película”, “Mejor Guión Original” y “Mejor Edición”.

Raya And The Last Dragon: está nominada a “Mejor Película Animada”. Fue dirigida por Carlos López Estrada y Don Hall, y está disponible en Disney Plus. La cinta muestra un mundo donde dragones y humanos pueden convivir: Kumandra. Sin embargo, los dragones se sacrifican para salvar a la humanidad, cuando el mundo se ve amenazado por fuerzas del mal.