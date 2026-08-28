A 15 años del final de ‘Harry Potter’, regresa Rupert Grint a su personaje de ‘Ron Weasley’

Más de 15 años después de que terminara el rodaje de las películas de Harry Potter , Rupert Grint volverá a ponerse las características prendas de Ron Weasley.

Rupert Grint se incorporará a la producción teatral Harry Potter y el legado maldito para una temporada limitada de 17 semanas en Nueva York. Las funciones comenzarán el 2 de febrero de 2027 y se extenderán hasta el 30 de mayo en el Lyric Theatre.

Los fans de Harry Potter tendrán la oportunidad de volver a ver a Rupert Grint en uno de los papeles que marcó su carrera . El actor británico retomará a Ron Weasley, aunque esta vez no será en una nueva película, sino sobre el escenario de Broadway.

El actor interpretó al mejor amigo de Harry Potter durante las ocho películas de la franquicia, desde Harry Potter y la piedra filosofal, estrenada en 2001, hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2, que llegó a los cines en 2011, señala quien.com

Ahora, Grint retomará el papel en una etapa completamente distinta de la vida de Ron: será un hombre adulto y padre de familia. Se trata de un regreso especialmente significativo porque será la primera vez que Grint interprete nuevamente a Ron desde que terminó la saga cinematográfica.

El propio actor reconoció la importancia que tiene este personaje en su vida. Para Rupert Grint, Ron no es simplemente uno de los papeles que interpretó durante su infancia, sino un personaje que lo acompañó desde que tenía 11 años.

“Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años”, expresó el actor al hablar sobre su regreso, asegurando que está deseando reencontrarse con él en esta nueva etapa de su vida.

A diferencia de las películas originales, Harry Potter y el legado maldito cuenta la historia de los personajes casi dos décadas después de los acontecimientos de la saga principal.

La obra comienza cuando Harry, Ron y Hermione ya son adultos y sus hijos están a punto de comenzar su propia historia en Hogwarts. El relato pone especial atención en Albus Severus Potter, hijo de Harry, y en su relación con Scorpius Malfoy, hijo de Draco.

La obra se estrenó en Londres en 2016 y llegó posteriormente a Broadway. Desde entonces se ha convertido en una de las producciones teatrales más importantes relacionadas con el universo creado por J.K. Rowling. De acuerdo con The Guardian, la obra ha vendido más de 14 millones de entradas en todo el mundo.

El regreso de Rupert Grint también resulta simbólico porque llega justo cuando la franquicia celebra 25 años del estreno de la primera película de Harry Potter y en un momento en que el universo mágico vuelve a ocupar los titulares por la próxima serie televisiva de HBO.