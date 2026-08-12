A 20 años de su divorcio, retoman Brad Pitt y Jennifer Aniston su amistad

“Durante la segunda temporada de The Morning Show, Brad iba al set y almorzaba con Jen en su tráiler. Llegaba y lo llevaban directamente hasta allí para un almuerzo privado, solo ellos dos, y se iba cuando ella retomaba el rodaje”, relató.

Poco después de ese reencuentro comenzaron a verse ocasionalmente, incluso en el set de The Morning Show , serie protagonizada y producida por Jennifer Aniston . Una fuente cercana a la producción de la serie citada por el Daily Mail aseguró que los encuentros llegaron a convertirse en una rutina, señala quien.com

Durante aquella ceremonia, los actores intercambiaron sus nuevos números de teléfono y, según los informantes, fue el actor quien tomó la iniciativa para escribirle primero.

El reencuentro entre los actores ocurrió después de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) de enero de 2020 y derivó en una amistad que ambos mantuvieron lejos de los reflectores.

Después de varios años distanciados y una historia sentimental que terminó en medio de una gran exposición pública, Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron a tener contacto de manera discreta.

La pareja se casó en el 2000 y se separó en 2005.

La pareja se casó en el 2000 y se separó en 2005. ( )

La misma persona añadió: “Brad venía al set al menos una vez por semana. Algunos miembros del equipo lo sabían, pero no tenían idea de cuántas veces. Era una cita fija para comer y él la cumplía”.

Los encuentros también habrían ocurrido en la casa de Aniston. Según otra fuente, ambos optaban por reunirse en privado para evitar ser captados por los paparazzis: “Jen y Brad se juntaron varias veces, principalmente en su casa. No podían verse en público”, señaló.

La cercanía entre Brad Pitt y Jennifer Aniston volvió a despertar el interés, especialmente después de que ambos participaron en la lectura virtual de Fast Times at Ridgemont High en septiembre de 2020.

En aquella ocasión, Pitt interpretó a Brad Hamilton y Aniston a Linda Barrett, una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro.

Sin embargo, la fuente descartó que aquel acercamiento tuviera una intención romántica: “Creció una relación platónica. Nada más. Habían pasado por tanto, tanto en privado como en público, que una relación romántica nunca estuvo sobre la mesa”, explicó.

Además, el informante aseguró que Pitt no buscaba retomar su relación con Aniston, sino recuperar el vínculo de confianza que tuvieron durante años: “Para Brad no había una agenda oculta ni expectativa de retomar el romance. Más que nada, Brad extrañaba tenerla como amiga de confianza”, señaló.

La misma fuente explicó que el actor valoró especialmente poder recuperar esa amistad: “Recordó rápidamente lo importante que Jennifer había sido en su vida. Disfrutó genuinamente el reencuentro, pasar tiempo juntos lejos de los reflectores y ser amigos. Ella es, y sigue siendo, una de las pocas personas en las que él siente que puede confiar completamente. Volver a hablar con ella fue una de las mejores decisiones que ha tomado”, indicó.

Sin embargo, la dinámica volvió a cambiar. Cuando Brad inició su relación con la ejecutiva de joyería Ines de Ramon, ambos habrían hablado sobre el tema. Según el medio británico, Jennifer recibió bien la noticia y después los encuentros presenciales entre ella y el actor fueron menos frecuentes: “Todavía se mandan mensajes de vez en cuando, pero ahí es donde está su relación. A ella le gusta que hayan hecho las paces”, señaló una fuente.

La relación entre Jennifer Aniston y Brad Pitt comenzó en 1998, cuando sus representantes los pusieron en contacto. Después de mantener su romance en privado durante un tiempo, hicieron su primera aparición pública como pareja en los Emmy de 1999.

En julio de 2000 se casaron en una ceremonia celebrada en Malibú, California. Sin embargo, el matrimonio terminó cinco años después. En enero de 2005 anunciaron su separación y, dos meses más tarde, Aniston presentó la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables.