Este domingo 29 de noviembre se cumplen 25 años de la muerte de George Harrison, músico británico que marcó la historia del rock como guitarrista principal, compositor y cantante de The Beatles, y que posteriormente consolidó una sólida carrera como solista.
Nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, el menor de los integrantes de la banda —conocido como el “Beatle silencioso”— firmó canciones fundamentales junto a John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, entre ellas “Something”, “Here Comes the Sun”, “While My Guitar Gently Weeps” y “Taxman”, además de acercar sonoridades y el sitar de la música india a la audiencia occidental.
Etapa solista, labor benéfica y adiós en 2001
Tras la separación de The Beatles, Harrison lanzó en 1970 el álbum All Things Must Pass, obra clave de su faceta solista impulsada por “My Sweet Lord”, y al año siguiente impulsó junto a Ravi Shankar el Concert for Bangladesh, uno de los primeros espectáculos masivos orientados a recaudar fondos humanitarios, además de integrar el supergrupo Traveling Wilburys junto a Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison.
En sus últimos años enfrentó quebrantos de salud, incluido un cáncer de garganta que se extendió a otros órganos, hasta fallecer el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, California, a los 58 años, acompañado por su esposa Olivia Harrison y su hijo Dhani.