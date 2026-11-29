Este domingo 29 de noviembre se cumplen 25 años de la muerte de George Harrison, músico británico que marcó la historia del rock como guitarrista principal, compositor y cantante de The Beatles, y que posteriormente consolidó una sólida carrera como solista.

Nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, el menor de los integrantes de la banda —conocido como el “Beatle silencioso”— firmó canciones fundamentales junto a John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, entre ellas “Something”, “Here Comes the Sun”, “While My Guitar Gently Weeps” y “Taxman”, además de acercar sonoridades y el sitar de la música india a la audiencia occidental.