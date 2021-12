$!A 30 años de su lanzamiento, estos álbumes siguen vigentes

1991 fue un año donde se realizaron grandes lanzamientos de discos que se volvieron producciones icónicas y este 2021 celebraron 30 años de su lanzamiento y hasta hoy, sus temas se siguen escuchando, dejando huella imborrable en la industria de la música. Discos de grupos como Nirvana, Metallica, Divididos, R.E.M, U2, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses, entre otros, forman parte de este listado.

Guns N’ Roses (Use Your Illusion I & II) Una semana antes de Nevermind y Blood Sugar Sex Magik, los Guns N’ Roses salieron con la apuesta más ambiciosa de su carrera: no un disco doble sino dos discos que se vendían por separado, pero que debían leerse como parte de un todo.

Entre ambas entregas se destacan temas como Don’t Cry, November Rain, y You Could Be Mine, más dos versiones de clásicos Live And Let Die y Knocking On Heaven’ s Door.

Red Hot Chili Peppers (Blood Sugar Sex Magik) A Blood Sugar Sex Magik el destino podría haberle jugado una mala pasada: fue editado el mismo día que Nevermind, de Nirvana. Pero la calidad de su contenido lo hizo capaz de superar cualquier adversidad azarosa.

Para el que fue su quinto disco de estudio, los Red Hot Chili Peppers pulieron el sonido, se enfocaron en las melodías y el groove y se colaron como otra de las grandes ofertas de rock alternativo de la época. Temas como Give It Away y Under The Bridge coparon radios y televisión. A partir de entonces, la agrupación comenzó a llenar estadios.

My Bloody Valentine (Loveless) Una pared de guitarras distorsionadas, así suena Loveless, el gran disco en la historia de ese subgénero alternativo que se llamó shoegaze (en referencia a que los músicos que lo ejercían se miraban constantemente los pies, a donde tenían los pedales de distorsión).

Si a nivel global la relevancia del disco es insoslayable, en la lectura local gana peso por su influencia: fue el disco que inspiró a Gustavo Cerati y Soda Stereo para definir el sonido de Dynamo (1992).

U2 (Achtung Baby) La sociedad U2-Brian Eno-Daniel Lanois tuvo en Achtung Baby un momento de alquimia. En busca de revitalizar su sonido, Bono y compañía agregaron elementos de música electrónica a sus canciones y encararon los 90 con la frescura necesaria para seguir su carrera hacia la mega popularidad.

One, Even Better Than The Real Thing, y Mysterious Ways, son algunos de los temas que se destacan del séptimo disco del grupo irlandés.

R.E.M. (Out of Time) Aunque con una discografía sólida en los 80, el mayor éxito a nivel comercial le llegó a R.E.M. con Out of Time, su séptimo disco de estudio. Con 18 millones de copias vendidas, el grupo, a partir de entonces, pudo dedicarse a hacer lo que quiso sin mayores inconvenientes.

La canción que le cambió la vida para siempre fue Losing My Religion. Pero lo más importante fue que, además de populares, nunca dejaron de ser una banda que importaba. Por sus posturas políticas y sociales, por su estética y por su música.

Metallica (Metallica) En el disco conocido coloquialmente como el “Álbum negro”, Metallica pulió su sonido, acortó sus canciones y conquistó el mundo para siempre.

Enter Sandman, y Sad But True, The Unforgiven y Nothing Else Matters se destacan, a partir de entonces, ni el heavy metal ni Metallica fueron iguales.

Nirvana (Nevermind) Nevermind fue el gran disco de rock de la década y Smells Like Teen Spirit es un himno generacional. Kurt Cobain y compañía le ponían palabras, música e imagen a la angustia adolescente de la Generación X en un disco de factura perfecta. Una entrega muy pocas veces lograda de agresividad + sensibilidad.

Pearl Jam (Ten) Considerado uno de los mejores discos debut de la historia, Ten se caracteriza del resto del grunge, un género del rock alternativo, por tener tintes de rock clásico, algo evidente en las riffs (frases) de McCready influenciados por Hendrix y Stevie Ray Vaughan.

Esto marcó el inicio de un camino que se ha enriquecido del gran vínculo que los miembros de la banda forjaron entre ellos con los años. Sabían que sólo ellos podían salvarse protegiéndose entre sí. Se negaron a morir, aguantaron las tragedias y, contra todo pronóstico, siguen vivos, tal y como lo predijo el primer sencillo de este álbum.

Soundgarden (Badmotorfinger) Este es, por mucho, el más pesado y oscuro de los álbumes grunge que golpearon la música ese año, pues además de contar con la inigualable voz y letras de Chris Cornell, también desafiaba al todopoderoso MTV que prohibió su video “Jesus Christ Pose”, ganándose la etiqueta de anticristianos en algunos lugares.

Tal vez no fue su mayor éxito, pero para muchos es el Soundgarden más auténtico y crudo, mientras que para otros este es su mejor disco. Este álbum significó la despedida de Soundgarden de la escena underground de Seattle, en donde ya eran considerados voces de autoridad con una gran credibilidad y dos discos bajo el brazo.

Pixies (Trompe Le Monde) El disco previo a su separación en 1993 y el último en el que aparece Kim Deal, quien ya se había dado su escapada con The Breeders. Trompe Le Monde salió justo un día antes que el Nevermind de Nirvana como un guiño de que la música alternativa que estaba viendo la luz no hubiera sido posible sin la influencia de Pixies. Este álbum le puso cierre a una época para así convertirse en una banda de culto.