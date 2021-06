A Bárbara de Regil le suspenden cuenta de su proteína

Los problemas para la actriz e influencer, Bárbara de Regil, siguen en aumento pues luego de permanecer durante varios días en el ojo del huracán por temas electorales, recientemente se dio a conocer que Instagram habría suspendido la cuenta de ‘Loving It’, la proteína comercializada por la protagonista de “Rosario Tijeras”, la cual fue señalada por el nutriólogo Aries Terrón por ser un producto que no funciona, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

Cabe mencionar que para comprender la suspensión de la cuenta de la mencionada proteína debemos remontarnos una semanas atrás cuando el nutriólogo y entrenador, Aries Terrón compartió un video a través de la plataforma de YouTube donde dejó al descubierto que ‘Loving It’, la proteína de Bárbara de Regil no funciona de la mejor manera y respaldó sus señalamientos con pruebas hechas en laboratorios por lo que su revelación causó indignación entre los usuarios de este producto, quienes explotaron contra la actriz por comercializar productos que no sirven.

Posteriormente, el nutriólogo publicó otro video en el que acusó a Bárbara de Regil de haber usado sus influencias para que se tomaran represalias en su contra, además, el entrenador también aseguró que su familia ha sido blanco de amenazas por lo que estas afirmaciones del entrenador generaron que cientos de usuarios se volcaran a denunciar el perfil de Instagram de la proteína de Bárbara de Regil para evitar que siguiera “estafando” a otras personas por lo que la polémica actriz se quedó sin poder comercializar por esta vía su polémico producto.

¿Qué dice Bárbara de Regil?

Hasta el momento, la polémica actriz no ha emitido un posicionamiento oficial sobre esta situación y aparentemente no hablará ante los medios sobre este tema tan delicado pues de acuerdo con declaraciones emitidas por el periodista de espectáculos, Gabriel Cuevas, Bárbara de Regil le aseguró que no realizaría comentarios sobre el tema ya que considera que el entrenador solo quiere generar polémica y no contribuirá con su causa.

El periodista aseguró que la actriz le reveló que estos señalamientos de Aries Terrón solo son una especie de venganza pues él cree que Bárbara de Regil tuvo mucho que ver en la decisión de la Cofepris para cancelar un producto que había lanzado a la venta el entrenador anteriormente.

Tras la controversia, en la cuenta de Instagram de ‘Loving It’, se publicó un mensaje donde se asegura que la verdad siempre sale a luz y mencionan que el criterio es fundamental para opinar sobre cualquier tema por lo que sugieren que solo se debe de hablar de cosas que “nos constan” y no basar opiniones en suposiciones.

Polémica electoral

Bárbara de Regil fue una de las personalidades de la farándula que fueron señaladas por haber recibido dinero a cambio de promocionar a un partido previo a las elecciones electorales celebradas el pasado domingo 6 de junio por lo que la actriz salió a defenderse ante los medios y luego de mencionar que está acostumbrada a la polémica, defendió su derecho a opinar por lo que no considera que haya algo malo en compartir su forma de pensar.