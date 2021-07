A casi 20 años de su estreno, Monsters Inc. regresa con serie secuela

La secuela de Monsters Inc. llega a la plataforma de Disney+ este 7 de julio. Hace 20 años Pixar Animation Studios presentó la cinta de las aventuras de James P Sullivan y Michael Wazowski con Boo, quien por cierto ya no aparece en la serie de 2021, cuyo título es Monsters At Work.

“La relación entre Boo y Sulley es tan preciosa y tan maravillosa que queremos dejar que el mundo tenga su propia interpretación de cómo continuó esa relación. Eso era muy importante para ellos y no es que no amemos a Boo y no queramos volver a verla, pero esa relación es tan preciosa que queremos dejar que el mundo tenga eso”, dijo Bobs Gannaway, creador a Radio Times.

En la película vimos monstruos que pertenecen a una compañía dedicada a asustar niños para obtener la energía a partir de los gritos; no obstante, Sulley y Mike conocen a Boo, una pequeñita que se gana su corazón. Además, descubren, después de varias peripecias, que las risas de los menores generan diez veces más energía que los sustos y deciden convertir la empresa en una fábrica de risas.

Así que la planta de energía Monsters Incorporated empezó a recolectar risas. Tylor Tuskmon que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University, tendrá que trabajar con un grupo de mecánicos inadaptados, mientras se vuelve comediante.

Monsters At Work estrena el miércoles 7 de julio por Disney+, tendrá 10 capítulos, que se transmitirán uno por uno por semana, solo el primer día serán dos episodios.