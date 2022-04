A dos días de que se enfrente a juicio con Johnny Depp, la actriz Amber Heard confesó que aún siente amor por él.

“Voy a estar desconectada durante las próximas semanas. Como ya saben, estaré en Virginia donde me enfrentaré a mi ex esposo Johnny Depp en los tribunales. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que contaba mi experiencia de violencia y abuso doméstico”, escribió en Instagram.

La actriz señaló que nunca nombró a Depp en el escrito, pero habló del precio que pagan las mujeres por hablar contra los hombres poderosos, y añadió:

“Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he sentido amor por él y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos ante el mundo“.