$!A la edad de 73 años, muere Olivia Newton-John, la estrella de Vaselina (Grease)

“Para mí, psicológicamente, es mejor no tener ni idea de lo que me espera o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que yo tengo”, dijo.

Anteriormente ella había estado casada entre 1984 y 1995 con Matt Lattanzi, padre de su única hija Chloe. Tras su separación, mantuvo un largo noviazgo con Patrick McDermott, desaparecido en extrañas circunstancias durante una excursión en barco en 2005. Once años después apareció vivo en una pequeña localidad de México.

Sobre su vida

Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Reino Unido. Vivió su infancia y adolescencia, en Australia y estudió en la Universidad de Melbourne.

Su carrera

Olivia inició su experiencia como cantante en el grupo femenino llamado Sol Fou. Su primer álbum, If Not For You (1971), llegó a los Estados Unidos y consiguió tres sencillos de mediano éxito.

En 1974 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión quedando en la cuarta posición. En ese año logró colocar una balada del disco, I Honestly Love You, en el primer lugar del Billboard estadounidense.

En 1975 se muda a Estados Unidos, donde se posiciona como cantante de música pop y country. A lo largo de su carrera sus canciones alcanzaron en 5 ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Una de ellas, Physical, que permaneció durante 10 semanas en primer lugar de las listas de popularidad.

Ganó 4 premios Grammys y en 1979 participó en el concierto benéfico Music for UNICEF, junto a artistas reconocidos internacionalmente.

Olivia tiene también una carrera como actriz, pues participó en varios musicales como Xanadu y Two of a Kind pero sin duda su mayor éxito fue Vaselina (1978), con John Travolta. En este musical interpretó a la tierna “Sandy”, la conquista de “Travolta”.

Además, tiene una estrella con su nombre en Hollywood Boulevard, en reconocimiento por su trayectoria.

En 1992 lanzó su tercera colección de grandes éxitos, Back to Basics - The Essential Collection 1971-1992, y planeó su primera gira, pero le fue imposible debido a que fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la obligó a cancelar todos sus planes.

Tiempo después se recuperó y desde entonces apoya la investigación contra esta enfermedad, así como a distintas causas humanitarias y a instituciones como UNICEF.

Recibió el nombramiento de Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En 2008, recaudó fondos para ayudar a construir el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre en Melbourne, Australia y el 30 de mayo de 2017, Olivia anunció la reincidencia de la enfermedad, lo que la obligó a posponer sus presentaciones.

La despide su mejor amigo

Después de darse a conocer la noticia, uno de los primeros en reaccionar fue el actor John Travolta, con quien Olivia protagonizó la película Vaselina en 1978, cinta que marcó entre ellos una larga amistad que perduró hasta la muerte.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre!¡Tu Danny, tu John!”