$!A más de 5 meses del concierto de Harry Styles, fans acampan para ver de cerca a su ídolo

Faltan un poco más de 150 días, pero ellas están allí, firmes. Soportan frío, llovizna, el ruido constante de los autos que pasan por la Avenida Figueroa Alcorta. Instalaron sus cinco carpas y nada les importa, la misión: asegurarse un lugar en primer fila para ver de cerca a Harry Styles. Por eso, estas jóvenes, de entre 18 y 22 años, decidieron acampar a metros de la entrada del Estadio River Plate donde el cantante británico se va a presentar... ¡¡¡el 3 y 4 de diciembre!!!

“Es la única forma de lograr buenas ubicaciones”, explican las fans que aguardan la llegada a Buenos Aires de la gira Love On Tour, que desde el 11 de junio está llevando al ex integrante de One Direction por 32 ciudades de todo el mundo.

Harry Styles estuvo por última vez en la Argentina en 2018. Dos años más tarde, el show programado en River debió suspenderse por la pandemia de Covid, difundió Infobae.