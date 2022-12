¿A qué sonó el 2022? Las recomendaciones musicales de tus músicos favoritos

CIUDAD DE MÉXICO. – Este año fue importante para la música. Después de dos años de distanciamiento social regresaron los conciertos a los foros y también surgieron álbumes inolvidables, varios trabajados durante la pandemia o eclipsados por la misma. Para acercarnos a lo mejor de lo mejor le preguntamos a músicos mexicanos cuáles fueron sus favoritos y armamos esta lista colectiva con algunas recomendaciones de canciones y álbumes que les fascinaron. Una playlist de singles por Apache O’Raspi Empecemos con los singles, las rolitas que nos volaron la cabeza este año. Para esto le preguntamos al músico de Torreón Apache O’Raspi quien junto a Paco de Pablo, cada semana recomiendan canciones de músicos emergentes en el programa Cultivo de Jercios de Radio UNAM. «Estas canciones tienen ideas muy frescas en cuestión de temáticas y técnicamente son canciones muy bien logradas en cuestión de producción musical» Apache O’Raspi

Y en cuanto a los mejores álbumes de este año las y los músicos El David Aguilar, Geo Equihua, Israel Ramírez (Belafonte Sensacional, Jonás Derbez (Diles que no me maten) y Mare Advertencia Lirika nos compartieron muy generosamente sus sonidos favoritos de este año. Estos fueron los seleccionados: Desde la raíz El músico y compositor El David Aguilar recomienda los últimos álbumes de Augusto Bracho, Laura Itandehui y Silvana Estrada ¿Por qué? Por ser trabajos delicados, que se cuestionan lo que están proponiendo a nivel musical, artístico y literario: a nivel canción. «Los tres tienen un pie puesto en la raíz muy claramente, sin dejar de habitar de algún modo la modernidad» El David Aguilar Laura Itandehui Este es el álbum debut de la cantante oaxaqueña Laura Itandehui. Está compuesto por 8 canciones llenas de folklore.

Marchita Marchita se estrenó en enero del 2022. Las canciones de este álbum de la veracruzana Silvana Estrada es un abrir de sentires que nos llegó a todas.

Música Moderna Este es el segundo álbum del músico Augusto Bracho. Las canciones, el tema de la migración está bien presente y las compuso entre los años 2020 y 2021.

Para encontrar la fuerza interna La cantautora Geo Equihua recomienda estos álbums que fueron como un llamado durante el año, que le recordaron la importancia de obedecer al instinto y de encontrar la calma. «De un tiempo acá estoy escuchando a muchas mujeres que llevan la música a zonas que me sorprenden. El álbum de Sevdaliza te lleva a las partes más obscuras y malviajosas desde un lugar de encontrar tu fuerza en esas zonas. Rosalía no paró de sorprenderme a lo largo de su disco. Siento que se empieza a ver cómo las mujeres estamos más abiertas, se ve cómo las mujeres estamos entrando a zonas donde antes no se nos permitía y lo que eso provoca. Que Rosalía haya sido productora de este disco e hizo lo que se le pegó la gana. con mucha valentía e instinto feroz, es lo que me encanta» Geo Equihua Ison Esta álbum no salió en 2022 pero fue uno de los más escuchados por la cantante Geo Equihua y lo comparte por la importancia que tuvo en su año.

Motomami Este fue uno de los álbumes más famosos del año, es el tercer álbum de la cantante española.

Gran momento para la música mexicana Israel Ramírez vocalista y fundador del proyecto muscial Belafonte Sensacional comparte que sus álbums favoritos del año fueron de los artistas Mabe Fratti, Mengers, Lázaro Cristóbal y Julieta Venegas. Con su selección cubre varios aspectos de la música nacional, de lo que considera un gran momento para la música mexicana. Tu historia Para Belafonte con este álbum Julieta Venegas logra sorprender con su acercamiento a la producción y a su trabajo de composición lo que le permite superar sus trabajos anteriores: «Muestra a la artista consagrada que sigue encontrando nuevas formas de sorprendernos. Hay que mantenernos atentos a su trabajo pase lo que pase», recomienda el músico mexa.

Belmont Israel recomienda este álbum por el cómo va creciendo la profundidad lírica de Lázaro al igual que la complejidad para vestir sus canciones. Lo considera un álbum conmovedor, frágil e inteligente.

Se ve desde aquí El álbum de Mabe Fratti salió el pasado octubre. Mabe es considerada de las músicos más virtuosas en la escena musical de la CDMX. «De hondo sentimiento en su hechura y de una visión artística inigualable, Mabe Fratti es el futuro y con ella una escena de músicos que buscan más en los rinconces sonoros poco convencionales que la tradición pop conservadora. Aquí hay vanguardia» compartió Belafonte.

i/O Esta recomendación fue incluída por ser parte del ruido y la obsesión industrial de un nuevo rock mexicano que nace en las calles de la Ciudad de México como un grito de resistencia, rebeldía e inonformismo, en palabras de Belafonte.

Sonidos sinceros Jonás Derbez vocalista de la banda mexicana Diles Que No Me Maten estuvo esperando con mucha emoción dos álbumes este año: Se ve desde aquí de Mabe Fratti y Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar. De Mabe esperaba mucha más experimentación en composición con una banda, lo cual siente logró hacer junto a los músicos que la acompañan. Además de estos recomienda lo nuevo de Tajak, Aleksi Perälä y Black Country, New road. La sombra del agua «Este es un disco hermoso, sensible, maduro con una sensación adolescente. Nostálgico con un sonido estridente dentro de un tono rosado», cuenta Jonás. Su rolita favorita del álbum es La puerta.

Mr. Morale & The Big Steppers Para Jonás los discos de Kendrick Lamar son novelas. Este álbum en muchas cosas lo sorprendió y en otras lo decepcionó pero le encanta que mandara un poco al carajo la expectativa de todos y de su carrera para hacer un disco tan íntimo. Es un disco que habla de ser famoso, hombre y necesitar ayuda: ser una estrella, estar en bancarrrota, no saber ser padre, no saber ser hombre. Lo siente un poco como la historia de un hombre que va a terapia.

Ants from up there «Es un disco muy bonito, lleno de arreglos increíbles. Me recuerda a los mejores discos de David Bowie. Es un disco muy sensible, nadie lo veía venir» cuenta el vocalista de la banda mexicana Diles que no me maten.

Unity I Este álbum de música ambient fue elegido por el vocalista de DQNMM por ser un proyecto interesante, un disco con puras melodías hechas con una especie de marimba electrónica, como un metalófono secuenciado donde cada paso de la secuencia tuviera un paso distinto de reverb en el espacio, explica. «Cuando oyes un disco de música electrónica tu esperas muchos sonidos distintos y éste es un disco de música electrónica con un solo instrumento. Es un concepto distinto. Ese mismo concepto lo llevó a sacar diez discos continuos. Yo me quedo con el uno» cuenta.

Más allá de lo que la industria pide La rapera zapoteca Mare Advertencia Lirika nos deleitó este año con su participación en el soundtrack de la película de Marvel Wakanda Forever. Dentro de sus recomendaciones están álbumes valientes tanto en la experimentación como en la innovación. Multitude Este disco es de un músico sumamente conocedor de los sonidos del mundo. Para Mare es innovador lo que hace al mezclar, esta fusión musical que funciona muy bien con todo lo que está componiendo. Después de estar inactivo por mucho tiempo, Stromae vuelve con este sonido fresco, innovador e incluyente de los sonidos del mundo, con mucho sentido social planteando problemáticas como la salud mental y la identidad.

You can’t kill me Este artista que desde su primer disco cuenta con un sonido amable, logró que Mare conecte con la música de una forma que no había encontrado. Es su segundo álbum y está arriesgándose más allá de lo que la industria pide y por eso le encanta a la rapera.