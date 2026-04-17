A ritmo de cumbia lanzan Belinda y Los Ángeles Azules el tema ‘Por ella’

En plena cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las colaboraciones más esperadas finalmente se hizo oficial: Los Ángeles Azules y Belinda presentaron “Por Ella”, un tema que mezcla la cumbia con el espíritu futbolero y que ya apunta a convertirse en uno de las canciones más representativos del torneo. Después de semanas de rumores y teorías virales en redes, el lanzamiento confirma lo que muchos anticipaban: la dupla que rompió récords con Amor a primera vista vuelve a encontrarse en un momento clave para la cultura pop mexicana. Esta vez, con un tema que no solo busca hacer bailar, sino también conectar emocionalmente con la pasión que despierta el futbol.

Producida por Tainy y escrita por nombres como Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda, Por Ella forma parte del álbum oficial del Mundial 2026, consolidándose como una de las propuestas con mayor identidad mexicana dentro del proyecto global, detalla quien.com La canción juega directo al corazón del fan: habla de orgullo, euforia y celebración colectiva, con referencias claras a la emoción de un estadio vibrando al minuto 90. Una narrativa que conecta con ese momento en el que el futbol deja de ser solo deporte para convertirse en identidad. Para Belinda, este lanzamiento tiene un peso personal. La artista lo describe como uno de los proyectos más importantes de su carrera, no solo por la magnitud del evento, sino por lo que representa para México. La cantante apuesta a que el tema se convierta en un himno que acompañe a los aficionados durante el torneo.

“Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026. es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor. Esta canción es un motivo de celebración para todos los mexicanos. Espero que pronto se convierta en un himno que nos invite a bailar y disfrutar, porque está hecha con mucho amor. ‘Por Ella’ estoy segura de que nos pondrá de buenas cada vez que la escuchemos. Agradezco esta oportunidad; ¡va por mi México, que amo!”, declaró Belinda.