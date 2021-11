$!A ritmo de trap, bolero y reguetón, lanza Taylor Díaz el tema ‘Juliana Navajas’

“Mi música ha sido un proyecto muy interesante en base a todo el desarrollo que he tenido, conectado a mis canciones, y conectándome con el público y esto para mí ha sido muy bonito para mí”.

Taylor Díaz es un joven cantautor veracruzano, creciendo en lugares como en Poza Rica y Xalapa, Veracruz, en donde el son latino lo atrapó desde pequeño, encontrando en la música su camino a seguir, con el deseo de llevar su música no solo a todo México, también fuera de él.

“Soy una persona muy orgullosa de mis raíces”, comentó el cantautor, es por ello que decidí hacerle un tributo a la música que me ha acompañado desde pequeño. En Veracruz crecí escuchando boleros y el son jarocho, pero también la variante cubana del género, así como algunos ritmos de Colombia. Creo que estas regiones comparten mucho ritmo y sabor, así que es una especie de homenaje biográfico a las melodías que me inspiraron para convertirme en músico”.

Dicho tema, explicó Díaz, formará parte de su segunda producción discográfica, el cual aún no tiene título, pero que será lanzado el próximo año, y el cual estará compuesto por 10 canciones, la mayoría de su autoría, junto a otros compositores.

Juliana Navajas, dijo, resultó de una composición peculiar no sólo para la carrera del artista, sino para el pop en español: la introducción consta de un clásico motivo de guitarra proveniente de Cuba, mientras un efecto de “gis” la hace sonar como extraída de una vieja radio isleña. Entonces entra la voz de Taylor, que con su peculiar interpretación, lo traslada al flow del siglo 21.

“El reguetón para mí es un ritmo muy importante, pero en mi caso, he buscado darle un toque mexicano, combinándolo con otros géneros, y el resultado la verdad ha sido impresionante, y a la gente le ha gustado, y eso lo agradezco mucho”.

“Para mí la música no tiene que ser cuadrada, y lo que siempre he intentado hacer con mi música es salir de ese cuadrante, por ello creo fusiones con otros estilos, géneros, pero sin dejar de ser lo que yo soy como cantante, buscando conectar con la gente, y creo que, lo que hace diferente mi propuesta a lo ya existente, es que mis letras siempre mantengan una poesía, y nunca hablar de cosas vulgares, buscando que las buenas letras prevalezcan en mis canciones, haciendo honor a los grandes compositores mexicanos”.

Taylor reconoció que abrirse paso en el género urbano, y en la música no ha sido nada sencillo, por lo que ante esto, él ha sabido acercarse a la gente correcta en su camino, de la cual ha aprendido, sintiéndose bendecido por seguir aprendiendo de las personas que han llegado a él, en su camino a la trascendencia dentro de la música.

“Algo bueno que me ha sucedido es tener la oportunidad de estar rodeado de gente buena, que me ha apoyado, que me ha tenido la paciencia, y para mí es motivo de mucho respeto para que las cosas salgan bien”.