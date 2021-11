$!A ritmo de Trapteño, Emmanuel Massú, ‘El Enfermo’, comparte las historias de su barrio

“Yo me inicié en la música, en el rap para ser preciso, como una forma de poder expresar todo lo que yo sentía dentro de mí, todo lo que vivía en mi casa; no hallaba la manera de adentrarme al arte, a la pintura, a algo que me mantuviera ocupado y fue en la música urbana o el rap donde encontré ese espacio de expresión”.

“Poco a poco me fui convirtiendo en un artista, mi idea era solo expresar lo que yo sentía, pero de pronto... la gente me empezó a llamar para invitarme a cantar en eventos, fue algo que yo no tenía planeado, no fue fácil para mí, pero esto me ayudó a posicionarme, además de que contaba con el apoyo de mi hija Sofía, quien disfrutaba ver lo que yo hacía, convirtiéndome en un artista por ella, y para ella”.

Ya posicionado en el gusto de la gente, “El Enfermo” como se hizo llamar, empezó a componer más y más temas hasta que llamó la atención y comenzó a ser llamado para bares para que realizara alguna presentación.