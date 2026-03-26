A sus 83 años, anuncia Paul McCartney su nuevo álbum ‘The Boys of Dungeon Lane’

Se trata de su primer material de larga duración desde aquel McCartney III lanzado en la pandemia de 2020, marcando el fin de una espera de casi seis años para sus seguidores globales.

A sus 83 años de edad, McCartney demuestra que su fuente de creatividad sigue intacta, estrenando hoy el primer sencillo titulado Days We Left Behind.

Hay artistas que definen una época, y hay leyendas que parecen desafiar al tiempo mismo. Paul McCartney, ha paralizado la industria musical esta mañana de jueves al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum de estudio The Boys of Dungeon Lane.

El nuevo álbum, producido por el cotizado Andrew Watt (artífice del reciente éxito de los Rolling Stones), es descrito como un trabajo profundamente emocional, señala elimparcial.com

En esta ocasión, McCartney se sumerge en los recuerdos de la posguerra en Liverpool, rindiendo un tributo explícito a sus primeros pasos antes de la Beatlemanía.

Según reveló el músico en una entrevista para la BBC, el sencillo incluye una sección dedicada exclusivamente a sus vivencias con John Lennon en Forthlin Road, la casa donde compusieron sus primeros hits.

Dungeon Lane es el título del disco que hace referencia a una pequeña calle en Speke, el suburbio donde Paul y George Harrison forjaron su amistad siendo apenas unos niños con sueños de rock and roll.

Fiel a la tradición de sus discos homónimos, McCartney ha vuelto a tomar las riendas de la producción interpretando la mayoría de los instrumentos.

El álbum promete una mezcla ecléctica que viaja desde el rock potente al estilo de Wings hasta las armonías vocales que definieron a los Beatles.

La grabación no fue sencilla, esta se llevó a cabo durante un periodo de cinco años, aprovechando breves descansos entre sus masivas giras mundiales, alternando sesiones entre los estudios de Sussex y Los Ángeles.