A sus 89 años, debuta el actor Morgan Freeman en la música

Según la información difundida por la producción, el álbum está compuesto por 12 canciones y propone un recorrido musical inspirado en más de un siglo de historia del blues.

El proyecto combina elementos del blues tradicional con arreglos orquestales y cuenta con la participación de diversos artistas vinculados al género.

Morgan Freeman anunció su incursión en la industria musical con el lanzamiento de Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience , un álbum que estará disponible a partir del 7 de agosto a través del sello Decca Records.

El actor participa como narrador y productor del proyecto, que reúne a intérpretes como Taj Mahal, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland y Lawrence “Boo” Mitchell. También forma parte de la grabación la Chineke! Orchestra.

En un comunicado emitido con motivo del anuncio, Morgan Freeman explicó que su vínculo con el blues se remonta a su infancia en el estado de Mississippi, detalla infobae.com

“Escuché el blues por primera vez en el porche de mi abuela, en el Delta del Mississippi, y nunca me abandonó”, señaló el actor de 89 años.

Como adelanto del álbum, el artista presentó el sencillo Death Letter Blues el 19 de junio, fecha en la que se conmemora Juneteenth en Estados Unidos, el cual es un día que conmemora el fin de la esclavitud en este país.

Juneteenth es una contracción de las palabras en inglés June (junio) y nineteenth (diecinueve). La canción cuenta con la participación de Taj Mahal en la voz principal y la guitarra. El tema fue grabado originalmente en 1965 por Son House, una de las figuras representativas del blues del Delta.

“El Juneteenth nos pareció la fecha perfecta para presentar este potente sencillo. Esta música nació de la misma historia que conmemora el Juneteenth”, dijo Eric Meier, productor del álbum, en el comunicado de prensa.

Meier destacó además las características de la grabación de Death Letter Blues, realizada con acompañamiento sinfónico y registrada en estudios emblemáticos como Royal Studios y Abbey Road. Según señaló, la combinación de estos elementos forma parte de la propuesta artística del álbum.

Morgan Freeman explicó que la elección de esta canción como primer sencillo respondió tanto a su relevancia dentro del género como al contexto histórico asociado a la fecha de lanzamiento. Según indicó, el lanzamiento en Juneteenth busca reconocer los orígenes culturales e históricos de la música blues.

“Que Taj Mahal abra este álbum con una versión del clásico Death Letter Blues de Son House le da el tono perfecto para la introducción. Publicarlo el 19 de junio no es sólo simbólico, sino que representa la esencia de esta música y de quienes la crearon. Espero que la gente la escuche y recuerde”, expresó.

Además del lanzamiento discográfico, Freeman anunció una serie de presentaciones relacionadas con el proyecto. La gira promocional contempla tres fechas programadas para este año.

El primer concierto se realizará el 7 de agosto en Houston, coincidiendo con el lanzamiento oficial del álbum. Posteriormente, el espectáculo llegará a Memphis el 26 de septiembre y finalizará el 17 de octubre en Gulfport, Mississippi.