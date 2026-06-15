Aaron Mercury se pronuncia tras la muerte de Oliver Tree

Luego de que este domingo 14 de junio se dio a conocer la muerte del cantante Oliver Tree, a causa de un accidente en helicóptero, el influencer Aaron Mercury publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se dice “devastado” por esta pérdida.

La tarde del domingo autoridades de Río de Janeiro, Brasil informaron que el cantante estadounidense, Oliver Tree es una de las víctimas de un accidente de helicópteros ocurrida en Recreio dos Bandeirantes. Otros de los fallecidos son el influencer Gaspi y el director de videos Lucas Vignale, ambos de origen argentino.

Mediante sus redes sociales, Mercury se despidió del cantante quien en las últimas semanas se convirtió en uno de sus amigos. Desde que lo acompañó al ring en la pasada edición del Supernova Génesis hasta la aparición en su show el pasado 30 de mayo en la Ciudad de México.

Esta despedida la presentó con un carrete en el que aparece junto al intérprete de “Life Goes On”.

“Para mi hermano Oliver Lo único que tengo que decirte es Gracias, por qué me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara.”, se lee en una de las partes del mensaje.

De igual forma, Aarón destacó que tras la noticia se encuentra devastado, pues en el poco tiempo que convivieron habían construido una gran amistad.

“Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso hay pocas personas como tú que siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa. Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy... Descansa en paz, no te olvidaré...”, finalizó.