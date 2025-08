Abandona Cazzu la casa donde vivía con Inti, por no poder pagar la renta

“Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo, no quería vivir en un lugar tan caro, y dije me voy a mudar, me mudé”, expresó Cazzu, dejando entrever la presión económica que ha vivido en los últimos meses”, señaló la cantante.

Estas palabras provocaron que varios usuarios en redes sociales señalaran a Christian Nodal como presuntamente “desobligado”, debido a que interpretaron que no habría estado apoyando económicamente a la cantante tras su separación, señala elimparcial.com

Además de los retos financieros, Cazzu explicó que al entregar el departamento en el que residía, sintió un trato injusto por parte de los propietarios, pese a considerarse una persona responsable.

“La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo, pero este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho”, afirmó.

El testimonio de la intérprete fue difundido en redes sociales, donde muchos internautas expresaron su apoyo y admiración hacia su madurez y transparencia. No obstante, otros dirigieron duras críticas hacia el cantante sonorense, a quien vincularon directamente con la situación que enfrenta Cazzu.