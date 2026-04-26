Abandona Helena Bonham la serie ‘The white Lotus’, a días de haber iniciado las grabaciones

La cadena confirmó la salida de Helena mediante una declaración dada a conocer por People. En el comunicado, HBO explicó que “con el rodaje apenas iniciado de la cuarta temporada de The White Lotus , se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set”.

La noticia fue confirmada por HBO, que explicó que la decisión responde a un ajuste creativo relacionado con el personaje escrito para ella por Mike White, creador de la exitosa serie.

Helena Bonham Carter ya no formará parte de la cuarta temporada de The White Lotus . La actriz británica, quien había sido anunciada como una de las incorporaciones más llamativas del nuevo elenco, salió del proyecto apenas unos días después de que comenzara la filmación en Francia.

Tras el inicio del rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus, HBO confirmó que el papel diseñado originalmente para Helena Bonham Carter será reestructurado y asignado a una nueva actriz en las próximas semanas, señala quien.com

Según publicó Variety, una vez en el set se hizo evidente que el personaje no se alineaba con la visión creativa de la serie, lo que motivó a Mike White a ajustar el guión con la producción ya en marcha, tal como confirmó la cuenta oficial de la serie en Instagram.

A pesar de que su salida ocurre en una etapa temprana, la noticia ha generado un gran impacto, ya que la actriz era una de las figuras más esperadas de esta entrega.

La serie es reconocida por reunir elencos de alto perfil en entornos de lujo y tensión social, y la incorporación de Helena Bonham Carter, quien es internacionalmente conocida por las películas de su ex esposo Tim Burton, había despertado altas expectativas. Hasta el momento, la actriz británic no ha emitido declaraciones públicas sobre su salida.

HBO ha dejado claro que esta decisión no cierra las puertas a futuras colaboraciones. Tanto la cadena como el equipo creativo expresaron su admiración por el talento de la actriz y señalaron que esperan trabajar con ella en otros proyectos más adelante.

La cuarta temporada de The White Lotus se desarrollará en Francia, cumpliendo con uno de los destinos más esperados por los seguidores de la serie, que ya tuvo locaciones en Hawai, Italia y Tailandia.

La nueva entrega tendrá como escenario principal la Riviera Francesa, con localizaciones en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, además de algunas escenas filmadas en París.

Entre los exclusivos hoteles que servirán de ambientación destacan el Airelles Château de la Messardière, en Saint-Tropez, y el Hôtel Martinez, en Cannes.

The White Lotus ha sido uno de los fenómenos más importantes de HBO en los últimos años, desde la primera temporada en Hawaii, la segunda en Italia y el éxito total de la tercera temporada en Tailandia, los fans no pueden esperar para ver la siguiente entrega.

A pesar de la salida de Helena Bonham Carter de la carta temporada del programa, la producción continúa con un elenco amplio y llamativo.

Entre los nombres reportados para esta nueva temporada se encuentran Steve Coogan, Chris Messina, Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Heather Graham, Sandra Bernhard, Rosie Pérez, Vincent Cassel, Alexander Ludwig y AJ Michalka, entre otros.