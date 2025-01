Abandona Ridley Scott el proyecto biográfico del grupo Bee Gees

Según información Ridley Scott había llegado a un acuerdo con la plataforma de streaming Paramount para llevar a buen puerto una película biográfica de la banda británica Bee Gees, detalla milenio.com

El único requisito que puso Ridley en aquel entonces fue trabajar junto a su socio de producción Michael Pruss de Scott Free, petición que fue aceptada por los directores de Paramount.

En una entrevista reciente con la revista CQ, Scott reveló que su tan esperada película fue detenida gracias a que no llegó a un acuerdo sólido con la empresa encargada del filme.

El director aclaró que “el estudio cambió las condiciones”, haciendo referencia a que al intentar entablar nuevamente la conversación sobre la dirección de él, en la biopic, Paramount puso condiciones nuevas en la mesa que no le gustaron al director.

”Les dije: ‘No puedo hacer esto’. Ellos insistieron. Les dije, ‘Bueno, les advierto que me largaré, me pondré con otra película’. No me creyeron, y eso hice”.

Scott explica que confía en que las diferencias se solucionen y que el proyecto siga adelante como su segunda película del año, pero por ahora lo ha dejado de lado.

Ridley cerró el tema reconociendo que sí es caro su trabajo, pero que vale totalmente la pena. La decisión por la cual se eligió a Scott como director de este nuevo proyecto se remontó a los inicios de su carrera profesional.

La conexión tuvo que ver con el manager del grupo de aquel entonces, Robert Stigwood, un magnate de la música que había estado manejando el grupo desde los años 60 y jugó un papel importante en su resurgimiento en los años 70 durante la era disco.

Stigwood le habría propuesto a Scott estar en la película medieval Castle Accident, protagonizada por los tres hermanos de la banda, Barry, Robin y Maurice.

Al final, la película nunca se llevó a cabo debido a que Scott tomará la decisión de dirigir la cinta The Duelist, pero ese deseo de contar algún tipo de historia con el grupo permaneció, y ahora, casi 50 años después, Scott volvió a tener esa oportunidad.