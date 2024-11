Abandona Yolanda Andrade grabación de Montse & Joe tras recaída de salud

Antes de este incidente, Montserrat Oliver, compañera de Andrade, comentó sobre los retos que enfrenta la conductora tras haber sufrido un aneurisma cerebral.

“Pues a veces bien, a veces mal, ahorita estuvimos grabando muy contentas, y pues a ver qué les cuenta ella”, mencionó Oliver.

Fue en septiembre cuando la actriz y conductora

reapareció ante la prensa en la fiesta amarilla por los 31 años de Unicable, en las instalaciones de Televisa.

En su encuentro con los medios, la conductora dio detalles de su salud, después de aparecer en la emisión televisiva sin poder hablar bien y con dolores de cabeza.

“Yo tuve una situación con mi cerebro, que tuve problemas para mover mi cuerpo también y un virus en la sangre. Entonces no fue fácil, no ha sido, pero no imposible. Claro que me bañaban, me agarro de Dios y de pronto me da depresión, obviamente. Tuve unos cuadros fuertes de depresión y pues llorar, llorar”, dijo.

Aún con su situación complicada, ya que a veces no podía tener una vida normal, Andrade aseveró que no pensó en atentar contra su vida.

“No, nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad no. Nunca quise, al contrario, quería vivir y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, valoro todo, todo lo tomo como aprendizaje, hasta para ir al baño, para lavarte la cabeza, para hacer las cosas más simples, desde cargar una botella de agua”, declaró.

Aprovechando el momento, la también actriz agradeció el cariño y apoyo indiscutible que le ha brindado su ex pareja Montserrat Oliver. “Cuando el amor existe y es verdadero, tienes amigos de toda la vida y trabajar con amigos a veces es difícil, pero mientras exista el respeto, siempre va a estar bien”, expresó.