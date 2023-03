Todo estaba listo, el público poco a poco fue llenando los lugares designados, mientras que afuera, largas eran las filas del público que se hacían para ingresar al recinto, donde además, la vendimia en torno al cantante se hacía evidente, playeras, paliacates y otros artículos se ofertaban al público, siendo el de los sombreros los más buscados entre las féminas que arribaron con un look vaquero.

“Buenas noches Culiacán, cómo la están pasando esta noche, quiero agradecerles por todo el amor, por todo el cariño desde que llegamos he sentido muy cálido, que gente tan más preciosa tiene Culiacán, los amo un chingo, desde la primera fila, hasta mi gente que está por allá atrás, allá arriba, mil gracias por acompañarnos esta noche, ¡Quien vino a pasarla chingón esta noche!, dónde están los dolidos”, expresó el cantante para después soltar el tema Ayayay, avivando así la euforia de sus fans, que no dejaban de cantar sus canciones.

El cantante inició su espectáculo interpretando una de sus más recientes canciones, Se me olvidó , para después cantar, Sal y limón, y como era de esperarse, los culiacanenses no se quedaron con la ganas, y junto a él, cantaron las letras de las melodías a todo pulmón, como una muestra de lo emocionados que estaban por su arribo a tierras sinaloenses donde ofreció dos conciertos, el primero en la ciudad de Los Mochis el pasado viernes 3 de marzo, y este sábado en Culiacán.

Acompañado de su ‘mariacheño’, como él lo llama, Nodal le cantó al amor, al desamor, a las mujeres bellas de Sinaloa, entregándose en cada tema, soltando esta vez las piezas Por el resto de tu vida, y Me dejé llevar, con las que el romanticismo se hizo presente, donde algunas parejas aprovecharon el momento para bailar algunas de las melodías.

“Gracias, mil gracias, que bello cantan, quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado desde los inicios hasta hoy, de corazón mil gracias”, dando paso a una de las melodías románticas, La mitad, el cual grabó a dueto con Camilo, con la que pidió a las parejas ahí presentes que se la cantaran al oido al gran amor de su vida.

La noche cada vez se tornaba más fría, pero eso no importó, sobre el escenario, el sonorense compartía su buena vibra y energía, mientras que abajo, sus fans no dejaban de aplaudirle, de gritarle, de cantar junto a él, esta vez otro más de sus éxitos, De los besos que te di, el cual hizo vibrar al estadio, siendo coreada de principio a fin, aspecto que encantó a Nodal, que no dejaba de agradecer tantas muestras de cariño hacia él.

“Que bien la estoy pasando esta noche, no todos los días se canta en un estadio tan chingón como este, y hoy quiero brindar por todo aquel, o aquella que es como yo, que se dejan llevar por la pasión, por el amor, por el deseo y por lo más bello que hay en este mundo, lo más fuerte, lo más grande, que es el amor”.

Botella tras botella, fue otro de los temas que figuraron en el repertorio del sonorense, con la que brindó con los miles de culichis que abarrotaron el estadio, continuando con los cortes Pa olvidarme de ella, No te contaron mal, Amor tóxico, así como Y si te falta amor.

Pasaba la hora y media de concierto, y el público pedía más, y Nodal no dejó de complacerlos, ‘arrancando’ un gran grito de las féminas cuando esta vez cantó el éxito Dime como quieres, el cual grabó junto a Ángela Aguilar, tema que fue coreado a todo pulmón, para después agregar Vivo en el 6, La Sinverguenza, Ya no somos ni seremos, entre otros más, por casi más de dos horas de concierto.

Cabe destacar que previo a su presentación, el escenario recibió a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, agrupación formada por César Sánchez, Johnny Cortés, e Israel Meza, quienes se encargaron de empezar con el ambiente compartiendo varios de sus éxitos, los cuales fueron recibidos bastante por el respetable, con todo y las fallas técnicas que vivieron en sus interpretaciones con algunas fallas en sus micrófonos.

La agrupación recordó a Ariel Camacho, interpretando los temas El Karma, El Rey de corazones, La Vida arruina, El negociante, No lo hice bien, Según tus labios, Yo quisiera entrar, Te voy a olvidar, Te metiste, Que caro estoy pagando, entre muchos otros haciéndose acompañar por música de banda.

Una de las sorpresas de la noche fue la invitación de los cantantes Johnny Cortés y César Sánchez de Los Plebes del Rancho, quien interpretó a dueto con Christian la canción ‘2 Veces’.