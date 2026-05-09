Abarrota la Banda MS el Estadio de Los Dorados en su regreso a Culiacán

Tras una larga pausa de no visitar la capital sinaloense, Banda MS regresó para reencontrarse con sus fans, dentro del evento Culiacán Suena Fuerte, brindando una gran fiesta a los sinaloenses, pero sobre todo, una noche de celebración a las mamás en su día.

La exitosa banda mazatleca recibió a más de 16 mil personas en el Estadio de Los Dorados, quienes desde que se informó que estarían en Culiacán, las redes sociales “estallaron” mostrándose fans emocionados y ansiosos por adquirir los boletos, los cuales se agotaron en las primeras horas el día que fueron lanzados al público de manera gratuita.

La cita fue a las 19:00 horas, pero fue horas antes que el público comenzó a llegar, ubicándose en su lugar designado, listos para disfrutar, cantar, bailar y celebrar junto a la MS este reencuentro interpretando sus mejores éxitos y en el que se esperaban algunas sorpresas.

Tal y como se tenía previsto, la banda arribó al gran escenario a la hora pactada, siendo recibidos por una oleada de gritos de emoción, aplausos, y miles de celulares listos para grabar el momento, abriendo su presentación a ritmo de A lo mejor, abriendo así la gran fiesta preparada para todos los culiacanenses.

“Buenas noches Culiacán, gracias por estar aquí, la vamos a pasar genial” expresó Walo Silvas.

Tema al que se entregó el público desde las primeras estrofas, dejándose consentir por la voz de Alan Ramírez.

Continuando con esa línea romántica, la banda mazatleca siguió con la pieza Yo me mejor me alejo, otro de sus éxitos más conocidos.

La euforia se desató al llegar el tema Háblame de tí, al que las miles de gargantas se sumaron convirtiéndose en el tercer vocalista de la agrupación.

*Estamos agradecidos con todos ustedes, queremos que se vayan bien bailados, cantados está noche”, dijo Walos.

Del baúl de los éxitos llegó está vez Increíble lo que has hecho, seguido de Sin evidencias, dos clásicos exitosos de hace 20 años.

Sólo con verte fue otro de los éxitos que también apareció en este setlist para el gusto de los fans que no dejaban de corearlo, principalmente el sector femenino, apareciendo en las dos pantallas a los costados del escenario.

Complaciendo a sus fans, la Walo y Alan consintieron a su público entonando está vez uno de los temas más recientes, Tu perfume, continuando así ese espacio dedicado al amor, a las mujeres bellas de Sinaloa.

Durante el concierto, Walo destacó que ha la banda está por cumplir 23 años, tiempo que les ha permitido realizar colaboraciones importantes, una de ellas y más reciente junto a Alfredo Olivas con la pieza Tengo Claro, misma que formó parte de este repertorio.

Del romanticismo llegó ahora la algarabía, una vez más con un clásico, Ayer la ví por la calle, levantando al público de sus asientos, empezando así el baile entre las parejas de cada fila.

De los clásicos, ahora dieron un salto a lo más nuevo, con la pieza Aguántame. Con la siguiente pieza titulada Que fuimos, dando posteriormente a Que fuimos, dedicada a todos los enamorados ahí presentes, melodía a la que también sumaron Tu regalo.

Con la emoción hasta el tope, las 16 mil almas que abarrotaron el estadio se entregaron a su banda favorita, cantando está vez No debí conocerte.

Los temas a las mujeres solteras y sin compromiso no faltaron en esta presentación, sumándose como tercer cantante Ángel García, quien fue recibido con muchos aplausos.

Compa me gusta su vieja, fue otro de los temas favoritos del público, que supo agradecer con sonoros aplausos y gritos de euforia.

La noche avanzaba y con cada pieza la emoción crecía y crecía en un público que demostró por qué la MS es una de las agrupaciones consentidas en Culiacán.

Tal y como lo prometieron, el público bailó y cantó sin cesar, haciendo de cada espacio una pequeña pista de baile, al ritmo de piezas como Se va muriendo mi alma, Que suene la banda, Cahuates pistaches, Feliz, feliz, este último dedicado a todas las mamás de Culiacán.

Al grito de ¡Suena y suena MS! la agrupación liberó uno de los temas más esperados, El mechón, con el que todo el público se levantó de su lagar soltando los prohibidos al ritmo de está pegajosa canción.

De entre sus éxitos no podía faltar está noche las piezas Eres mi razón de ser y El color de tus ojos.

También interpretaron Mi mayor anhelo y La Casita, este último dedicado a todos los paisanos que radican en los Estados Unidos.

Sonaron también Hermosa experiencia y La maldición de extrañarte, tema que grabarán junto al reconocido rapero Snoop Dogg.

Tras más de dos horas de concierto, la banda mazatleca no podía irse sin interpretar El corrido de Mazatlán, El Sinaloense, cerrando así una noche que quedará en el recuerdo de todos los culichis.

Con nuevos éxitos

Entre sus más recientes lanzamientos se encuentran los temas Ibas de Salida y El Chivo, el primero una balada romántica lanzada a dueto con el también sinaloense Joss Favela, y el segundo un tema conocido por todos, que hiciera famoso Don Antonio Aguilar, cantada con mariachi, y a quien la MS le hace un homenaje con esta versión con banda sinaloense.

Somos MS Tour

Actualmente, la MS se encuentra realizando presentaciones tanto en México como en Estados Unidos con su Tour Somos MS. De acuerdo a sus redes sociales, la banda tiene presentaciones programadas en ciudades como Nashville, Indianapolis, Hartford, Newark, Las Vegas, Chicago, Querétaro, San Antonio, Dallas Texas, Greensboro, Duluth, Monterrey, Phoenix y Oaxaca.