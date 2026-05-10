Abarrota la Banda MS su concierto en su regreso a Culiacán

Tras una larga pausa de no visitar la capital sinaloense, Banda MS regresó para reencontrarse con sus fans, dentro del evento Culiacán Suena Fuerte, brindando una gran fiesta a los sinaloenses, pero sobre todo, una noche de celebración a las mamás en su día. La exitosa banda mazatleca recibió a más de 16 mil personas en el Estadio de Los Dorados, quienes desde que se informó que estarían en Culiacán, las redes sociales “estallaron” mostrándose fans emocionados y ansiosos por adquirir los boletos, los cuales se agotaron en las primeras horas el día que fueron lanzados al público de manera gratuita.

La banda brindón un recorrido por sus mejores éxitos.

La cita fue a las 19:00 horas, pero fue horas antes que el público comenzó a llegar, ubicándose en su lugar designado, listos para disfrutar, cantar, bailar y celebrar junto a la MS este reencuentro interpretando sus mejores éxitos y en el que se esperaban algunas sorpresas. Tal y como se tenía previsto, la banda arribó al gran escenario a la hora pactada, siendo recibidos por una oleada de gritos de emoción, aplausos, y miles de celulares listos para grabar el momento, abriendo su presentación a ritmo de A lo mejor, abriendo así la gran fiesta preparada para todos los culiacanenses. “Buenas noches, Culiacán, gracias por estar aquí, la vamos a pasar genial” expresó Walo Silvas. Tema al que se entregó el público desde las primeras estrofas, dejándose consentir por la voz de Alan Ramírez. Continuando con esa línea romántica, la banda mazatleca siguió con la pieza Yo me mejor me alejo, otro de sus éxitos más conocidos.

Más de 16 mil personas acuden al concierto gratuito de la banda mazatleca.

La euforia se desató al llegar el tema Háblame de ti al que las miles de gargantas se sumaron convirtiéndose en el tercer vocalista de la agrupación. “Estamos agradecidos con todos ustedes, queremos que se vayan bien bailados y bien cantados está noche”, dijo Walo. Del baúl de los éxitos llegó está vez Increíble lo que has hecho, seguido de Sin evidencias, dos clásicos exitosos de hace 20 años. Sólo con verte fue otro de los éxitos que también apareció en este setlist para el gusto de los fans que no dejaban de corearlo, principalmente el sector femenino, apareciendo en las dos grandes pantallas a los costados del escenario.

Fans de la agrupación llenan el estadio.

Complaciendo a sus fans, Walo y Alan consintieron a su público entonando está vez uno de los temas más recientes, Tu perfume, continuando así ese espacio dedicado al amor, a las mujeres bellas de Sinaloa. Durante el concierto, Walo destacó que ha la banda está por cumplir 23 años, tiempo que les ha permitido realizar colaboraciones importantes, una de ellas y más reciente junto a Alfredo Olivas con la pieza Tengo Claro, misma que formó parte de este repertorio. Del romanticismo llegó ahora la algarabía, una vez más con un clásico, Ayer la vi por la calle, levantando al público de sus asientos, empezando así el baile entre las parejas que ahí se encontraban. De los clásicos, ahora dieron un salto a lo más nuevo, con la pieza Aguántame, a la que siguió Que fuimos, dedicada a todos los enamorados ahí presentes, dedicando de igual Mi olvido, a todos aquellos que no les ha ido bien en el amor. Con la emoción hasta el tope, las 16 mil almas que abarrotaron el estadio se entregaron a su banda favorita, cantando está vez No debí conocerte. Los temas a las mujeres solteras y sin compromiso no faltaron en esta presentación, sumándose como tercer cantante Ángel García, quien fue recibido con muchos aplausos. Compa me gusta su vieja, fue otro de los éxitos favoritos del público, que supo agradecer con sonoros aplausos y gritos de euforia. La noche avanzaba y con cada pieza la emoción crecía y crecía en un público que demostró todo su cariño por la MS, demostrando por qué es una de las agrupaciones consentidas en Culiacán. Tal y como lo prometieron, el público bailó y cantó sin cesar, haciendo de cada espacio una pequeña pista de baile, al ritmo de las piezas Se va muriendo mi alma, Soy de Mazatlán, Cahuates pistaches, Feliz, feliz, este último dedicado a todas las mamás de Culiacán.

El tour Somos MS 2026, incluye presentaciones en México y Estados Unidos.

Al grito de ¡Suena y suena MS! la agrupación liberó uno de los temas más esperados de la noche, El mechón, con el que todo el público se levantó una vez más de su lugar, soltando los prohibidos al ritmo de está pegajosa canción. De entre sus éxitos no podía faltar está noche Eres mi razón de ser y El color de tus ojos, pero también interpretaron Mi mayor anhelo y La Casita, este último dedicado a todos los paisanos que radican en los Estados Unidos. Sonaron también Hermosa experiencia y La maldición de extrañarte, tema que grabarán junto al reconocido rapero Snoop Dogg, Tan bonita que se mira, Piénsalo, Me vas a extrañar, La llamada, Tu postura, No me pidas perdón, Me vale. Después de tres horas de concierto, la banda mazatleca no podía irse sin interpretar El Sinaloense, para continuar con un popurrí de música norteña interpretando Eslabón por eslabón, Tragos de amargo licor, Un rinconcito en el cielo, agregando también Disculpe usted, Prenda querida y La puerta negra, cerrando así una noche que quedará en el recuerdo de todos los culichis.