Abogado de Cristiano Ronaldo será el defensor de Julio Iglesias

Es por este motivo que Julio Iglesias ha decidido contratar a José Antonio Choclán para que sea su representante y defensor legal; detalla milenio.com

Pero ahora su nombre está siendo tendencia después de que un par de ex empleadas suyas decidieran denunciar actos de agresiones sexuales que el cantante cometió contra ellas, esto a raíz de una investigación de dos medios de importancia internacional, por lo que incluso la Fiscalía española ha comenzado su propia investigación.

Julio Iglesias es uno de los artistas que se convirtieron en íconos de la balada en español, pues con sus letras logró cautivar a millones de personas, consiguiendo varios galardones y reconocimiento en su carrera.

El nombre de Julio Iglesias se ha hecho tendencia rápidamente después de las acusaciones de agresión sexual en su contra, pero ahora se sabe que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha decidido tomar las declaraciones de las mujeres que lo han acusado, en calidad de testigos protegidas.

Esto después de que ambas mujeres denunciaran el pasado 5 de enero los presuntos actos de abuso, acoso y agresión sexual que el artista cometiera en su contra, detalla milenio.com

Pero ahora se sabe que el cantante ha recurrido a José Antonio Choclán para que sea su defensa en estas acusaciones. El abogado es muy reconocido en el mundo de las leyes del país ibérico, esto por haber representado a varias figuras populares.

Algunos ejemplos son el caso de Cristiano Ronaldo, cuando llevó un proceso de fraude fiscal, y también defendiendo a los futbolistas Gabi Fernández, así como a Ángel Lafita, ambos acusados de un presunto amaño de partido, en específico el encuentro entre Levante-Zaragoza de 2011.

José Antonio Choclán Montalvo es un reconocido abogado penalista español, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, que nació en el año de 1960.

Antes de fundar el Bufete Choclán en 2004, destacó como magistrado de la Audiencia Nacional; cuenta con una especialización en Derecho Penal Económico y se ha destacado por ser defensor de figuras de alto perfil. Entre sus clientes destacan Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes y, recientemente, Julio Iglesias.