Aborda Maluma cómo encontrar el equilibrio en el foro del Latin Music Week

Maluma habló con franqueza sobre la terapia, la ansiedad, la paternidad y el reto de equilibrar la vida familiar con una carrera exigente durante la conversación Like Minded de la Semana Billboard de la Música Latina el miércoles (21 de octubre).
Moderada por Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard, la sesión presentada por BetterHelp también contó con la participación de la terapeuta bilingüe Patricia Arrieta.
La conversación se produjo poco después del nacimiento del segundo hijo de Maluma, Orion, quien el cantante dijo que le ha brindado una nueva sensación de calma y claridad, detalla billboard.com
“Finalmente he podido encontrar ese equilibrio entre mi vida personal y mi carrera artística”, expresó. El astro colombiano describió la terapia como una práctica constante, más que como una solución rápida. “Para mí, la terapia es estar en silencio, es meditar, es sentirme incómodo constantemente y aprender a amar esa incomodidad”.
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Maluma reconoció que todavía siente ansiedad mientras maneja sus responsabilidades como padre, artista, empresario y líder de un equipo grande. Después de sufrir un dolor de cabeza por tensión durante una semana particularmente exigente, utilizó ChatGPT para organizar su agenda y priorizar su bienestar.
“Empecé a priorizar mi paz, a reducir mis cargas y mi estrés”, contó. “Necesito por lo menos cuatro horas por la tarde para pasar tiempo con mi familia”.
También habló sobre alejarse de los enfoques extremos del ejercicio y desarrollar una relación más saludable con la comida y su cuerpo. “Si te amas, tomas buenas decisiones”, dijo. “Mi salud no es negociable”.
Al reflexionar sobre su álbum más reciente, Loco por Volver, Maluma dijo que el proyecto se convirtió en parte de su transformación personal: “Fue el álbum que me devolvió muchas cosas que había perdido. La música me transformó”. Y, añadió: “Hay ayuda más cerca de lo que pensamos”.