Aborda Maluma cómo encontrar el equilibrio en el foro del Latin Music Week

Maluma habló con franqueza sobre la terapia, la ansiedad, la paternidad y el reto de equilibrar la vida familiar con una carrera exigente durante la conversación Like Minded de la Semana Billboard de la Música Latina el miércoles (21 de octubre).

Moderada por Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard, la sesión presentada por BetterHelp también contó con la participación de la terapeuta bilingüe Patricia Arrieta.

La conversación se produjo poco después del nacimiento del segundo hijo de Maluma, Orion, quien el cantante dijo que le ha brindado una nueva sensación de calma y claridad, detalla billboard.com

“Finalmente he podido encontrar ese equilibrio entre mi vida personal y mi carrera artística”, expresó. El astro colombiano describió la terapia como una práctica constante, más que como una solución rápida. “Para mí, la terapia es estar en silencio, es meditar, es sentirme incómodo constantemente y aprender a amar esa incomodidad”.