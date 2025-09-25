Abre Carín León tres nuevas fechas para sus conciertos en la Sphere de Las Vegas

Ante la demanda sin precedentes de boletos, la superestrella global Carín León extiende su histórica residencia en la Sphere de Las Vegas con tres nuevas fechas: 4, 5 y 6 de septiembre de 2026, durante el fin de semana largo del Día de Trabajo en Estados Unidos.

Las entradas para estas nuevas fechas 11, 12, y 13 de septiembre estarán disponibles a través de una preventa que inició este miércoles 24 de septiembre y el 26 de manera general.

Los fans interesados en asistir pueden registrarse desde ahora en www.carinleonlive.com/sphere para recibir por correo electrónico un código de acceso necesario para adquirir las entradas. El código de la primera preventa seguirá siendo válido en esta segunda ronda.

Además, un número limitado de Paquetes VIP de Viaje están ya disponibles a través de carinleon.100xhospitality.com. Los paquetes incluyen una estadía de dos noches en The Venetian Resort Las Vegas, entradas VIP reservadas y mercancía exclusiva.

Con esta residencia de seis fechas, producida por AEG Present, Carín León establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos.

El artista hace historia al convertirse en el primer intérprete de habla hispana en presentarse en el revolucionario recinto, consolidándose como pionero que abre las puertas para la música en español a nivel global y como una de las voces más influyentes de la música latina en el mercado estadounidense.