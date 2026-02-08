$!Abre el punk rock de Green Day la fiesta del Super Bowl LX

Previo a la presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, el grupo de rock Green Day abrió la fiesta del Super Bowl LX, con una presentación especial, dando el toque americano en uno de los eventos más esperados en Estados Unidos. Ante miles de aficionados, la reconocida agrupación estadounidense liderada por Billie Joe Armstrong, avivó el ambiente previo al encuentro entre los New England Patriots y Seattle Seahawks, con un show especial que rindió homenaje a los jugadores más valiosos de la historia de la NFL.

Temas como American Idiot, 21 guns, Holiday, entre otras, fueron algunas piezas que se pudieron escuchar durante su presentación, un recorrido por sus mejores éxitos, los cuales fueron celebrados por las miles de gargantas reunidas en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, con una capacidad para casi 77 mil personas, sin olvidar los más de 190 millones de fans que verán este encuentro por televisión.

Green Day es una influyente banda de punk rock estadounidense formada en 1986 en Berkeley, California. Compuesta por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería), la banda ganó reconocimiento en la década de 1990 con su álbum “Dookie”, que incluye éxitos como Basket Case y When I Come Around. Su estilo enérgico y letras que abordan temas sociales y políticos resonaron con una generación de jóvenes. A lo largo de su carrera, Green Day ha experimentado con diferentes géneros y ha lanzado álbumes aclamados como American Idiot, que se convirtió en un fenómeno cultural. Con múltiples premios Grammy y una base de fans leal, Green Day sigue siendo una de las bandas más emblemáticas del punk rock.