Con la emoción de ver cumplido uno de sus grandes sueños, el cantautor sinaloense Horacio Palencia inauguró HP Estudios, un nuevo espacio de producción musical ubicado en Lomas de Mazatlán, que además de albergar sus próximos proyectos, buscará impulsar a nuevos talentos que desean abrirse camino en la industria musical. Acompañado de su esposa, Abigaíl, y del cantante Yahir como invitado especial, Palencia encabezó el corte del listón inaugural, en una velada a la que acudieron amigos, compositores, representantes de los medios de comunicación y figuras del ámbito musical. La apertura del estudio se realizó después de que ambos artistas participarán en la develación de la estrella dedicada a Horacio Palencia en el Paseo de las Estrellas, ubicado sobre Paseo Claussen, un reconocimiento que el compositor recibió con especial emoción al quedar su nombre junto al de grandes figuras de la música.









Durante la inauguración, el autor de éxitos como “Mi razón de ser”, “Háblame de ti” y “No me pidas perdón” compartió que HP Estudios representa el resultado de muchos años de esfuerzo y sacrificios, pero también una oportunidad para devolver algo de lo que ha recibido a lo largo de su trayectoria. “Es un sueño que ha sido un sacrificio de muchos años, de mucho tiempo y es un estudio para hacer música para todos ustedes, para apoyar a los nuevos talentos también, desarrollarlos y ayudarlos a cumplir su sueño”, expresó. El cantautor explicó que uno de los propósitos de este espacio es brindar oportunidades a jóvenes compositores e intérpretes que, como él en sus inicios, buscan que sus canciones lleguen al público. “Quiero ayudar a jóvenes emprendedores que también sueñan con que su música llegue a muchísima gente. Todo empieza por una grabación, por un estudio”, señaló. Asimismo, destacó que espera que de estas instalaciones surjan canciones que permanezcan en el gusto del público durante muchos años, incluso de artistas que todavía no comienzan su carrera. Aunque HP Estudios no estará abierto al público en general, los interesados podrán presentar solicitudes para grabar y sus propuestas serán revisadas para valorar cada proyecto.









Proyectos con grandes figuras Entre las sorpresas que adelantó durante la inauguración, Horacio Palencia reveló que actualmente trabaja en la producción de un álbum de Alejandra Guzmán, además de preparar nuevos temas con Yahir, quien estuvo presente en la celebración y con quien comenzaría a grabar voces al día siguiente. El compositor señaló que el estudio está equipado para trabajar con distintos géneros musicales, desde banda sinaloense y música regional mexicana hasta pop, cumbia, mariachi y urbano. También manifestó su interés por atraer a más artistas nacionales e internacionales a Mazatlán, para que conozcan las instalaciones y encuentren en el puerto un espacio para desarrollar sus proyectos. “Es un puerto hermoso, con cultura, buena música y buena comida. Yo quiero promocionar también el estudio HP para que vengan muchos artistas y sepan de lo bonito que es Mazatlán”, comentó. Al hablar de su trayectoria, recordó el éxito de “Amor a primera vista”, canción que compuso para Los Ángeles Azules y que fue interpretada junto a Belinda, una colaboración que dijo no todos imaginaban que tendría el alcance que finalmente consiguió. “Yo me siento feliz de haber sido parte de ese éxito, porque ese éxito también fue mi éxito”, compartió. Además, agradeció a los artistas que han confiado en sus composiciones, entre ellos los integrantes de Banda MS, agrupación con la que mantiene una estrecha amistad y que ha llevado varias de sus canciones a conectar con el público.







