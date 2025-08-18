Abre más fechas Banda MS de su gira ‘Edición Limitada’

La aclamada Banda MS anuncia que abrió cinco fechas más para recibir a sus fans en las ciudades de Monterrey, Ciudad de México para finales de este año, y Los Ángeles en febrero del 2026.

Estos conciertos forman parte de su gira ‘Edición Limitada’, una nueva etapa para brindar nuevas presentaciones en tres ciudades con alta presencia de seguidores de la banda mazatleca.

Con una trayectoria consolidada como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano, Banda MS promete llevar su espectáculo lleno de energía, romanticismo y tradición a miles de fans que han esperado con ansias su regreso a estos importantes escenarios.

Durante estos conciertos, la agrupación interpretará los éxitos que los han llevado a ser considerados como líderes en su género y siempre con una respuesta espectacular por parte del público.

“Tenemos un público muy fiel, muy seguidor de la música de Banda MS. La verdad que se lo agradecemos de todo corazón y anhelamos de que todo se... que haya paz en todo el mundo, que vengan, que nos apoyen, que pasen una noche inolvidable, que se distraigan de todo lo que ha pasado. Vamos a regalarles una noche estupenda, festejando sobre todo el Día del Amor y la Amistad”, expresaron Alan y Waldo, vocalistas de la agrupación sobre su presentación en febrero en la ciudad de Los Ángeles.

La agrupación mazatleca, que cuenta con más de 16 millones de seguidores en Spotify, reveló que les entusiasma la idea de colaborar con Cazzu, madre de la hija de Christian Nodal, a quien admiran por su talento y estilo.

“Fíjense que nos llegó esa información por redes sociales. Le digo, estaba comentando hace rato que pues sería magnífico. Es una mujer que canta muy bien y aparte creo que nos ayudaría mucho a la música del regional mexicano para que la música del regional se escuche por todo el mundo”, dijeron los vocalistas.

Finalmente, no descartaron la posibilidad de un tour internacional con ella.

“Claro, desde Argentina, imagínate hacer una gira por allá o por aquí al lado. Creo que sería muy padre”, concluyeron con entusiasmo.