Previo a la ceremonia de coronación del Rey de la Alegría en el Carnaval Internacional de Mazatlán Dèjávu 125 Años de Tradición, el público disfrutó de la presencia musical del grupo Plan de Escape.

Liderado por Sergio Lizárraga Jr. La agrupación mazatleca fue el encargado de empezar la fiesta con lo mejor de su repertorio. Sobre el escenario, la juvenil agrupación formada por cuatro integrantes, abrieron su presentación cantando los temas La bachata, Ojitos verdes, Verte la carita feliz, Botones azules.

Luego llegaron los cortes Las Vegas, No te voy a rogar, Calidad, El precio de la soledad, Aquí abajo, No es por acá, Que vuelva, No te vas, La boda del huitlacoche, Pelotero la bola, La chona, En definitiva, Vete ya, De los besos que te di, Y tú, En las malas y en las buenas, para cerrar su participación con El Sinaloense, melodías, con las que encendieron los ánimos de los miles que se dieron cita al recinto.