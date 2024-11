Abre Taboo la fiesta del certamen Miss Universo 2024

Con la presencia de los cantantes Taboo y Richaelio dio inicio la edición 73 del Certamen de Belleza Miss Universo 2024, evento que después de 17 años, regresa al país azteca, para recibir a las 125 participantes que aspiran a llevarse la preciada corona como la mujer más bella del mundo.

Acompañado de la música de mariachi, y una fusión de ritmos urbanos, y latinos, el integrante de la famosa agrupación Black Eyed Peas, pusieron a bailar a las aspirantes y al público que se dio cita a la Arena Ciudad de México, congregándose una gran cantidad de mexicanos, para brindar todo su apoyo a la representante de nuestro país, la sinaloense María Fernanda Beltrán, una de las favoritas a llevarse la corona.

Jaime Luis Gómez, artísticamente conocido como Taboo, es un rapero, compositor y actor estadounidense de ascendencia mexicana de la tribu shoshone, pero además forma parte del exitoso grupo The Black Eyed Peas, conocido por temas como Where is the love, I gotta Felling, entre otras.

Mientras que Richaelio, un cantante independiente latino que se abre paso en la música, sumándose a Taboo en una presentación especial en este evento, dando la bienvenida a las 125 aspirantes que desfilaron junto a ellos durante el inicio del certamen.