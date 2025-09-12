Abre Yailin ‘La Más Viral’ su propia iglesia en República Dominicana

El gesto fue acompañado por un mensaje en el que manifestó que la iglesia representa una manera de agradecer por las bendiciones que ha recibido a lo largo de su carrera, detalla elimparcial.com

A través de sus redes sociales, la artista compartió una fotografía en la que se aprecia el interior del recinto religioso, con sillas alineadas y un pasillo que conduce directamente hacia el altar.

La intérprete de Chivirika, conocida por su ascenso en la música urbana y sus constantes apariciones en revistas y notas de espectáculos debido a controversias personales, explicó que esta decisión responde al cumplimiento de una promesa espiritual que había hecho tiempo atrás.

La cantante dominicana Yailin “La Más Viral” sorprendió a sus seguidores al dar a conocer la apertura de su propia iglesia en República Dominicana.

Yailin la más viral contruyo una iglesia 🙏 lo que le prometió a Dios 🙏 pic.twitter.com/Yi5D3ew2QD

“Le prometí a Dios que si me bendecía yo levantaría una iglesia en su nombre y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega los sueños con Dios siempre se cumplen”, compartió la cantante, de acuerdo con la influencer Reina Venenosa, quien retomó el mensaje.

La artista puntualizó que este paso no significa un abandono de su carrera musical, sino un compromiso personal y espiritual que decidió cumplir en medio de su crecimiento artístico y mediático.

A lo largo de su trayectoria, Yailin ha estado envuelta en situaciones que han dado mucho de qué hablar en el ámbito del espectáculo. Su relación con el reguetonero Anuel AA, con quien tuvo a su hija Cattleya, fue una de las más comentadas en la industria urbana.

Tras su separación, la cantante volvió a ser noticia cuando enfrentó un proceso legal tras ser detenida por presunta agresión física contra su entonces pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine.

A pesar de estas polémicas, su carrera en la música continuó en ascenso. Temas como Chivirika, que la posicionaron dentro de la escena del reguetón, sumados a colaboraciones y presentaciones en distintos escenarios, le han permitido consolidar un nombre dentro de la industria musical.

Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin “La Más Viral”, nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 2002. Desde temprana edad mostró interés en el baile y la música, lo que la llevó a acercarse al género urbano, una de las expresiones más populares en su país.

Su estilo y presencia en redes sociales llamaron la atención de productores, permitiéndole abrirse camino en una industria altamente competitiva.

El anuncio de la apertura de su iglesia marca un nuevo capítulo en la vida de Yailin, quien ha manifestado que su fe ha sido un pilar fundamental en medio de los cambios y retos que ha enfrentado tanto a nivel personal como profesional. Aunque no ofreció detalles sobre las actividades que se realizarán en el recinto, dejó claro que se trata de un proyecto con profundo significado espiritual.