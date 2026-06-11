$!Abren Belinda, Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules, la fiesta previo al Mundial 2026

El tenor italiano Andrea Bocelli dio oficialmente inicio al camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al inaugurar el Concierto de Cuenta Regresiva de la FIFA en el Auditorio Nacional en Ciudad de México con la interpretación de Nelle Tue Mani (Now We Are Free), el icónico tema del filme Gladiator, incluido en su álbum Cinema. Transmitido a nivel mundial en la víspera del torneo, el espectáculo reunió además a la icónica banda de cumbia Los Ángeles Azules junto a la estrella pop Belinda y a la cantautora venezolana Elena Rose.

Andrea Bocelli interpretó el tema Now we are free.

El evento conectó las tres ciudades sede Ciudad de México, Los Ángeles y Toronto, a través de presentaciones simultáneas en vivo bajo el concepto “Tres ciudades. Un concierto. Un mundo unido por el fútbol y la música”, detalla billboard.com

A la celebración musical, se unieron los ex futbolistas Cafú, Bebeto, Mario Kempes y Marco Materazzi, todos campeones, mostrando desde el escenario del llamado Coloso de Reforma el trofeo que recibirá el equipo triunfador en este mundial que por primera vez se juega en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Los Ángeles Azules junto a Belinda interpretaron Por ella, tema incluido en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de Amor a primera vista. Elena Rose, por su parte, deleitó con su empoderador himno Me lo merezco. Previamente, desde Toronto, Bryan Adams animó la fiesta deportiva con sus éxitos Roll with The Punches y Summer of 69. También participaron en el show en la ciudad canadiense AHI y Wyclef Jean, en una interpretación de Chosen. El cartel contó además con Nora Fatehi y The Beaches.