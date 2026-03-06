Abren Carín León y su novia un bazar con prendas y vestuarios que ha utilizado el sonorense

Las piezas se ofrecen con precios que van desde 6 mil hasta 59 mil 900 pesos, dependiendo del tipo de prenda y su valor dentro del guardarropa del intérprete. Algunos artículos ya fueron vendidos poco después de que el bazar comenzó a difundirse en redes sociales.

El proyecto se realiza junto con Meylin Zúñiga y pone a la venta artículos de marcas internacionales como Dior, Valentino, Prada y Amiri.

El cantante sonorense Carín León sorprendió tras abrir un bazar en Hermosillo, Sonora, donde se venden prendas y vestuarios que utilizó en distintos momentos de su carrera.

La iniciativa coincide con otro anuncio importante del artista: la creación de La Cura Fest, un festival musical que se realizará en marzo de 2026 y que busca reunir distintos géneros en un mismo escenario en la capital sonorense, señala elimparcial.com

El bazar fue presentado como un espacio donde seguidores y compradores pueden adquirir prendas que el cantante utilizó en presentaciones, sesiones o momentos públicos de su trayectoria.

Entre los artículos disponibles se encuentran artículos como chamarras, botas y accesorios, conjuntos completos de vestuario, prendas de diseñadores internacionales.

Algunas piezas pertenecen a marcas de lujo, lo que explica el rango de precios que puede llegar a casi 60 mil pesos. De acuerdo con la información difundida, varias prendas ya encontraron comprador poco después de ponerse a la venta.

El bazar se promociona a través de la cuenta de Instagram @me.fashionstore.mx, que actualmente registra 46 publicaciones más de mil 200 seguidores.

En la descripción de la página se señala que se trata de un espacio de artículos exclusivos para hombres, ubicado en Hermosillo, Sonora, con envíos a todo México. La cuenta también menciona a @martiinespiinoza, quien forma parte del proyecto.

Además del bazar, el intérprete también presentó La Cura Fest, un festival que busca reunir regional mexicano, country y folk en un mismo evento. El encuentro musical se realizará el 14 y 15 de marzo de 2026 en el recinto Expogan de Hermosillo.

La propuesta surge del interés del artista por reunir los estilos musicales que han influido en su carrera, con una mezcla entre música mexicana y sonidos del country estadounidense.

Los organizadores señalan que el festival busca crear un espacio donde no existan barreras entre géneros musicales.