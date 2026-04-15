Abren investigación en Australia contra Katy Perry por supuesta agresión sexual

La policía del estado de Victoria se negó a nombrar a Perry, pero reconoció estar “investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, tras una denuncia presentada.

Aunque la ex protagonista de Orange Is the New Black es conocida por su historial de acusaciones controvertidas y borró los mensajes en redes sociales en los que señalaba a la ex jueza de American Idol por cuestiones legales, las autoridades iniciaron una investigación.

Aparentemente, no quedó solo como un chisme o una acusación falsa la que hizo al inicio de la semana Ruby Rose en contra de la estrella mundial Katy Perry, ya que las autoridades comenzaron una investigación federal oficial tras la denuncia.

Según la agencia de noticias, no se puede indagar en más detalles de la denuncia porque la investigación sigue en curso, lo que indicaría que se trata de un asunto serio, señala vanguardia.com

“Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento”, añadió un portavoz de la policía en Australia, país donde Perry y Rose habrían pasado tiempo juntas en una discoteca.

De hecho, después del mediodía, el portal TMZ hizo público un video de la fiesta en la que presuntamente habría ocurrido el ataque sexual en contra de Ruby. En él se puede ver a Katy interrumpir un baile de graduación y, con micrófono en mano, tomar la atención del público junto a Ruby Rose.

Lo que detalló la ex presentadora de MTV es que la intérprete de Unconditionally le restregó su vagina en el rostro sin su consentimiento.

Según un comunicado del equipo legal de Perry, la acusación es falsa. “Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, afirmaron.

En el comunicado se recordó que “Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados”.

Cada vez que Katy es involucrada en polémicas, surge una ola de críticas y reclamos. En esta ocasión, se han retomado momentos documentados en los que la estrella pop ha sido señalada por comportamientos inapropiados derivados de su posición y fama.

Uno de los más sonados fue el de la conductora de televisión rusa Tina Kandelaki, quien acusó a la cantante de Dark Horse de intentar besarla y tocarla en una fiesta.

Otro de los tuits que los fans revivieron fue el momento en que Perry, como jueza del reality ‘American Idol’, hizo comentarios incómodos, fuera de lugar y con connotación sexual hacia el participante Trevor Holmes, debido a que supuestamente se sintió atraída por él.

La cantante de I Kissed a Girl se mantiene en silencio mientras enfrenta un nuevo episodio de escándalo, tras haber hecho pública recientemente su relación con Justin Trudeau.