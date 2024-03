Se ha dado a conocer que el grupo de Los Rolling Stones han anunciado que Carín León se unirá al Stone Tour 24 Hackney Diamonds como artista invitado en Glendale, AZ, el próximo 7 de mayo en el State Farm Stadium.

Carín León continúa su rápido ascenso después de un año monumental, que incluyó ganar un Grammy Latino al Mejor Álbum Norteño por Colmillo de Leche y lanzar dos sencillos de gran éxito, con Primera Cita y Según Quién, cada uno en el Top 25 en Spotify y en el Top 30. en Billboard Global 200.

Su último sencillo ALCH SI con Grupo Frontera acaba de alcanzar el puesto #1 en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard. Más recientemente, completó una extensa gira con entradas agotadas en estadios estadounidenses con su Colmillo de Leche Tour.

En 38 fechas, Carín León actuó en el Crypto Arena de Los Ángeles, el Prudential Center de Newark, el Toyota Center de Houston, el Kaseya Center de Miami y más.

León colaboró recientemente con la superestrella del country Kane Brown en la canción The one (Pero no como yo). El tema representa un hito en la carrera de ambos artistas y un cruce histórico entre el country estadounidense y la música mexicana.

La nueva canción se estrenó en una presentación en vivo en los Premio Lo Nuestro de este año. El viernes 23 de febrero, Brown salió a apoyar a León desde la audiencia mientras lograba un hito en su carrera con su presentación debut en el icónico Grand Ole Opry de Nashville.

Los Rolling Stones regresan de gira con un nuevo tour que se presentará en 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Los fanáticos pueden esperar escuchar a Mick, Keith y Ronnie tocar sus éxitos más populares, desde Start me up, Gimme Shelter, Jumpin Jack Flash, Satisfaction y más, así como los cortes profundos y la música favoritos de los fanáticos.

De su nuevo álbum Hackney Diamonds. Presentando un nuevo escenario y la gran energía que solo los Stones pueden brindar como uno de los artistas más icónicos del mundo, esta gira garantizará un espectáculo para recordar.