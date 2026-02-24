Abrirá Carín León el ‘Circuito Nacional de Festivales de la Paz’ con su concierto gratuito

De acuerdo a Curiel de Icaza, se trata de festivales y conciertos gratuitos de distintos géneros musicales que se realizarán en las 32 entidades del país para llegar a cerca de 7 millones de jóvenes.

En dicha conferencia, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, confirmó este evento con el cual dará inicio el Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

El Gobierno de México está decidido a apoyar al regional mexicano, siempre y cuando no hagan apología a la violencia y al narco. Para demostrarlo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se anunció el concierto gratuito de Carín León.

“Lo que se busca es tener un alcance nacional, territorial y comunitario que promueva la participación colectiva y el bienestar social. Se trata de cultura sin barreras, sin boletos, sin exclusión, acceso libre para todas y todos”, detalló.

Claudia Curiel de Icaza anunció que para empezar el circuito, se realizará en marzo el Festival Territorios de Paz en Tijuana, Baja California. Ahí será donde actuará Carín León de forma gratuita el sábado 21 de marzo a las 20:00 horas.

“Hoy queremos anunciar a uno de los artistas mexicanos de regional que ha sido uno de los más importantes, no solo en México, sino en el mundo; que no hace apología de la violencia, sino que hace canciones de amor y de muchísimo orgullo de nuestro país“, describió la secretaria al hablar sobre el artista de regional mexicano.

Resaltó que el artista cuenta con más de 20 millones de escuchas, superando a varios intérpretes internacionales, siendo el primero en presentarse en uno de los recintos más importantes de Las Vegas, refiriéndose a La Esfera, donde estará en septiembre.

Calendario de conciertos

El concierto gratis de Carín León es tan solo el inicio de una serie de festivales a lo largo de todo el país. Claudia Curiel adelantó el calendario inicial de estos eventos musicales que se tienen programados para los siguientes meses del año.

Marzo

-Festival Territorios de Paz en Tijuana, Baja California con regional mexicano

-Jazz en el Cenart en CDMX

-Festival de Primavera en el Centro Histórico de Oaxaca con banda tradicional

-Festival Parcur en CDMX con hip-hop

Abril

-Feria de Puebla con música electrónica

-Feria del Lago en Aguascalientes con pop, rock y cumbia

-Concierto por la Paz en Ecatepec, Edomex con ska, rock y urbano.

Mayo

-Festival de la Ceiba en Tabasco con música tradicional

-Festival de la Frontera Tamaulipeco en Tamaulipas con música norteña

-Festival de Mayo en Morelos con rock, hip hop, trap, ska y reggae.

Junio

-Festival del Corazón del Norte en Durango con regional mexicano

Por ahora, estos son los festivales anunciados para los primeros seis meses del año. Te mantendremos pendientes de más detalles e invitados de cada uno de ellos.