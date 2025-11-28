Abrirá Dua Lipa su propia taquería en Ciudad de México

La noticia generó gran expectativa: no solo por su música, sino ahora por una experiencia gastronómica que mezcla el pop y la cocina callejera mexicana, con tacos inspirados en su estilo y su tour.

La estrella internacional Dua Lipa sorprendió a sus fans: anunció la apertura de una taquería temporal en la Ciudad de México , la cual llevará por nombre Taquería La Dua , coincidiendo con sus conciertos del 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 como parte del Radical Optimism Tour.

La taquería estará ubicada en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en un local que actualmente ocupa la taquería habitual Los Caramelos. Las fechas de operación serán del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025, justo para coincidir con los conciertos, en un horario de 12:00 del día y hasta la medianoche.

Además de la comida, el lugar ofrecerá una experiencia inmersiva: música de Dua Lipa, decoración temática, zonas para fotos, souvenirs y un ambiente pensado para fans, señala elimparcial.com

La taquería no funcionará como un restaurante tradicional con menú amplio. En lugar de eso, ofrecerá un paquete especial llamado Paquete La Dua, que ya viene armado.

¿Qué incluye el paquete?

-Taco “Radical Optimism” — caramelo con queso

-Taco “Houdini” — chicharrón de puerco crujiente.

-Taco “María” — arrachera al estilo tradicional mexicano.

-Consomé “Illusion” — una bebida caliente o sopa ligera incluida.

-Bebida a elegir: agua de pepino tipo “Training Season”, una caguamita o una mini margarita (para mayores de edad).

El costo del paquete completo es 249 pesos mexicanos por persona.

Así, por un precio accesible, los fans pueden disfrutar de tres tacos distintos, bebida y consomé, además de vivir la experiencia temática.

Este tipo de activaciones —pop-up temporales vinculadas a giras de artistas — se han consolidado como una tendencia global: música, gastronomía y cultura de fans combinadas. Para México, un país con fuerte tradición taquera, la apuesta tiene un sabor especial.