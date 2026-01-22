Abrirá Green Day la fiesta del Super Bowl LX

La NFL ya empezó a marcar el ritmo de lo que será el Super Bowl LX y lo hace apostando por una banda que no necesita presentación. Green Day será la encargada de abrir la celebración por los 60 años del evento deportivo más visto del mundo. Será una noche donde la música vuelve a ser protagonista tanto dentro como fuera del estadio y lo hará con una mezcla de nostalgia y debate. La banda californiana Green Day abrirá la ceremonia de apertura el 8 de febrero. Para la NFL, elegirlos no fue casualidad, ya que representan décadas de historia musical que conectan con varias generaciones de fans.

Desde la liga, la NFL dejó claro que la idea es crear un momento emotivo que honre tanto al futbol americano como a sus leyendas. La apertura con Green Day busca ser un punto de encuentro entre la música, la memoria colectiva y el espectáculo global, detalla quien.com La elección de Green Day para abrir el Super Bowl no es casual. Esta banda siempre ha estado ligada a una postura crítica frente al poder, desde American Idiot hasta hoy.