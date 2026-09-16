Abuchean a Aleks Syntek en la noche del Grito de Independencia

El artista abordó sus opiniones sobre la industria musical, los gustos del público y su trayectoria, un contenido que parte de los asistentes recibió con abucheos.

El episodio del 15 de septiembre provocó reacciones en TikTok, donde varios usuarios cuestionaron que el cantante dedicara más tiempo a hablar que a interpretar sus temas.

Aleks Syntek fue abucheado durante su presentación por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México, después de que interrumpiera el concierto para dar un discurso molesto porque le pidieron que cantara una melodía de Juan Gabriel.

Durante el evento, un asistente pidió una canción ajena al repertorio de Syntek y el músico respondió que solo interpretaría composiciones propias. La situación derivó en nuevos comentarios del cantante y aumentó la molestia entre quienes esperaban un concierto centrado en la música, señala infobae.com

El artista detuvo su actuación en varias oportunidades para dirigirse a los presentes. En esas intervenciones cuestionó ciertos gustos musicales y volvió a hablar de su carrera artística.

El pedido de la audiencia por música de Juan Gabriel habría sido el punto que elevó la tensión. El cantante exigió que las solicitudes se limitaran a sus propias canciones, ya que solo tocaría material de su repertorio.

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oir la verdad de Aleks Syntek, es la primera vez que lo estoy haciendo en 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’. A parte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki... pídanme mías”.

Los abucheos aparecieron mientras el músico extendía sus intervenciones verbales. La reacción contrastó con la expectativa de quienes habían acudido para escucharlo cantar durante la celebración.

Los comentarios compartidos en TikTok reflejaron sorpresa, ironía y cuestionamientos a la presentación. Varios usuarios señalaron que el cantante habló más de lo que cantó y discutieron si llegó a interpretar alguna de sus canciones.