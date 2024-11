Abuchean a Pepe Aguilar por dedicar tema a Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo tema de qué hablar, no solo para los involucrados, sino también para las personas cercanas a ellos, como es el caso de Pepe Aguilar.

Entre los abucheos, algunos asistentes llegaron a llamarlo “traidor”, reflejando la desaprobación sobre su vínculo con Nodal y su apoyo a su hija Ángela.

Pese a los gritos y el rechazo, Aguilar mantuvo la calma y continuó con su presentación sin dar respuesta a los abucheos, señala elimparcial.com

El incidente ocurrió en un momento sensible para la familia Aguilar, ya que en días recientes, Cazzu, la ex pareja de Nodal, declaró en un podcast argentino que no tenía conocimiento de la relación entre él y Ángela Aguilar, desmintiendo las versiones de la joven cantante, quien había asegurado que su relación con Nodal era de conocimiento público.