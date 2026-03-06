Abuchean a Peso Pluma por negarse a tomar una foto con fan

El incidente ocurrió en un recinto deportivo mientras el cantante esperaba el inicio de un partido de basquetbol. Lo que parecía un momento de descanso para el artista se convirtió rápidamente en un tema de discusión sobre los límites entre las figuras públicas y sus seguidores.

En las imágenes, el intérprete de Ella baila sola aparece rechazando a una joven que intentó tomarse una fotografía con él sin previo aviso.

Una vez más, el nombre de Peso Pluma es tendencia en plataformas digitales, pero no por su música o sus próximos conciertos, sino por un video viral que ha dividido opiniones.

Hasta ahora, el representante de la música regional mexicana no ha ofrecido declaraciones sobre lo sucedido. De acuerdo con el video que circula en redes sociales, los hechos sucedieron cuando el cantante estaba sentado en una de las filas cercanas a la duela, probablemente esperando el encuentro deportivo, detalla elimparcial.com

En las imágenes se observa a una mujer joven, cuya identidad se desconoce, acercarse sigilosamente por detrás del artista. La joven extendió su teléfono celular hacia Peso Pluma con la intención de tomar una selfie sorpresa, sin mediar palabra ni solicitar permiso de forma verbal.

El cantante, visiblemente sorprendido por el movimiento repentino detrás de él, respondió con un gesto claro de la mano indicando que no deseaba ser fotografiado en ese momento.

El video no muestra si hubo intercambio de palabras después del gesto ni cómo concluyó el encuentro. La grabación se difundió rápidamente en plataformas como TikTok, Twitter e Instagram, acumulando miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

La reacción del público ante este tipo de situaciones suele reflejar posturas encontradas sobre cómo deben comportarse los famosos con sus admiradores.

El incidente en el partido de basquetbol no es el primer episodio polémico que rodea al cantante en los últimos meses. Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha estado en el centro de la atención pública por múltiples razones.

Recientemente, su vida personal ha sido objeto de escrutinio en medios de entretenimiento y redes sociales, con especulaciones sobre sus relaciones sentimentales y amistades dentro del medio artístico.

También ha enfrentado críticas relacionadas con su papel como imagen de marcas internacionales. Algunos sectores cuestionan si su imagen es la adecuada para representar ciertos productos, considerando las controversias que suelen rodear al género de los corridos tumbados y sus letras.