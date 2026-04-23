Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance

Warner Bros. Discovery informó que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en 110 mil millones de dólares.

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.

Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.

“La aprobación de los accionistas recibida hoy constituye otro hito fundamental en el camino hacia la culminación de esta histórica transacción, la cual generará un valor excepcional para nuestros accionistas”, dijo en un comunicado David Zaslav, director ejecutivo de WBD.

“Continuaremos colaborando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de próxima generación”.

Según los términos del acuerdo, Paramount abonará 31,00 dólares por acción en efectivo por la totalidad de las acciones en circulación de Warner Bros.

Ello implica una valoración de capital de 81 mil millones de dólares, cifra que asciende a 110 mil millones si se incluye la deuda que Paramount asumirá.

Con esta operación, la familia Ellison pasará a controlar una constelación de empresas mediáticas de alcance global.

Se prevé que David Ellison, director de Paramount, proceda a vastos recortes de gastos con el fin de aligerar la carga financiera de la nueva empresa.

Su padre, Larry Ellison, propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición, ofreciendo una garantía financiera que terminó por convencer al consejo de administración de Warner Bros.

Larry Ellison es un antiguo aliado de Trump, quien ha manifestado que intervendrá en el proceso de aprobación de la compra.

La operación aún debe superar diversos obstáculos regulatorios, tanto en Estados Unidos como en Europa.

La oferta de Paramount incluye financiación proveniente de tres fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, lo cual podría suscitar un escrutinio adicional debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

Los que se oponen

Un nuevo grupo de estrellas de Hollywood ha firmado una carta abierta en la que se oponen a la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, alegando la amenaza de pérdida de puestos de trabajo, el aumento de los costos para los consumidores y la reducción de la oferta de series y películas.

Famosos actores de Hollywood como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Bryan Cranston, así como los directores J.J. Abrams y Denis Villeneuve, figuran entre los más de cuatro mil artistas que se han posicionado contra esta fusión.

La carta originalmente se publicó el pasado 13 de abril y en ese momento fue firmada por mil artistas y profesionales de Hollywood. Para la mañana del jueves 23 de abril, la carta ya contaba con más de 4 mil firmas.

Este escrito fue publicado en el sitio BlocktheMerger.com. Los organizadores afirmaron que la lista de miembros de sindicatos de la industria cinematográfica y del entretenimiento, actores y directores incluye a más de 75 ganadores y nominados al Oscar.

Entre los firmantes de la carta destacan: Robert De Niro, Sofia Coppola, Florence Pugh, Pedro Pascal, Edward Norton, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Adam McKay, Alan Cumming, Bryan Cranston, Damon Lindelof, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, Jason Bateman, Javier Bardem, Joachim Trier, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Patti Lupone, Rosario Dawson, Rosie O’Donnell, Yorgos Lanthimos, entre otros.

En el sitio oficial se puede ver la lista completa de los más de 4 mil 194 firmantes.