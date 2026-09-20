Aclara Fidel Rueda que no se presentará en Mazatlán

El cantante Fidel Rueda no tendrá presentación en Mazatlán el próximo 25 de septiembre, informó Rueda Music mediante un comunicado dirigido a sus seguidores y al público de la ciudad.

De acuerdo con el documento, desde el 29 de junio de 2026 se comunicó que el evento programado para esa fecha quedaba cancelado, debido a que, según la representación del cantante, “no existían condiciones favorables” para llevar a cabo la presentación.

Rueda Music señaló que esta información fue enviada oportunamente al empresario contratado para la realización del concierto, a quien se le solicitó retirar cualquier tipo de publicidad relacionada con el evento y suspender la venta de boletos.

En el comunicado difundido este sábado 19 de septiembre, la representación del intérprete hizo una precisión ante la posibilidad de que todavía se estén ofreciendo entradas para la presentación.

“Cualquier venta de boletos de admisión que se haya realizado es responsabilidad única y exclusivamente del empresario organizador de dicho evento”, señala el documento.

Rueda Music aseguró que el empresario responsable de la presentación no realizó ningún pago al artista correspondiente a este evento.

La aclaración se da a pocos días de la fecha que originalmente estaba contemplada para el concierto, por lo que la representación de Fidel Rueda reiteró que el cantante no realizará dicha presentación en Mazatlán.

El comunicado fue firmado por Rueda Music, desde Guadalajara, Jalisco, con fecha del 19 de septiembre de 2026.

La agrupación pidió a los seguidores del cantante y al público en general tomar en cuenta esta información respecto al evento anunciado para el 25 de septiembre.

Fidel Rueda continúa con su actividad artística y presentaciones programadas fuera de este evento, mientras que en Mazatlán su representación deja asentada oficialmente la cancelación de la fecha.

Rueda Music concluyó su mensaje agradeciendo la atención y comprensión de los seguidores y del público.